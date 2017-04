Rail Cargo Group bleibt bei der voestalpine weiter am Zug

Die Rail Cargo Group als Güterverkehrstochter der ÖBB unterzeichnete mit der voestalpine am 11. April eine Logistikvereinbarung mit dreijähriger Laufzeit und sicherte sich damit den Transportauftrag von jährlich rund 8,6 Mio. Tonnen Rohstoffen und Fertigprodukten. Damit wurde eine mit Ende März ausgelaufene Kooperation erneuert und deutlich ausgeweitet.

Das Leistungsspektrum umfasst die Transportabwicklung von Rohstoffeingängen für die Werke in Linz und Leoben/Donawitz, sowie den Fertigwarenversand ab Linz. Außerdem wird die Rail Cargo Group weiter in die Optimierung des Transportsystems zur Entladung investieren. Gemeinsam mit den Werkstoffexperten der voestalpine werden auch im Waggonbau gemeinsam Wege beschritten und neue europäische Industriestandards am Eisenbahnsektor entwickelt.

Durch die neue Logistikvereinbarung wickelt die Rail Cargo Group für die voestalpine Rohstoffbeschaffung GmbH sowie die Logistik Service GmbH (LogServ), die Logistiktochter der voestalpine, künftig mehr Mengenvolumen als bisher ab. Damit erfolgt eine weitere Transportverlagerung von der Straße auf die Schiene.

Mit ihren qualitativ höchstwertigen Produkt- und Systemlösungen aus Stahl und anderen Metallen zählt die voestalpine Unternehmensgruppe zu den führenden Partnern der europäischen Automobil- und Hausgeräteindustrie sowie weltweit der Öl- und Gasindustrie. Darüber hinaus ist sie Weltmarktführer in der Weichentechnologie und im Spezialschienenbereich sowie bei Werkzeugstahl und Spezialprofilen. Im Geschäftsjahr 2015/16 erzielte der Konzern bei einem Umsatz von 11,1 Mrd. Euro ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 1,6 Mrd. Euro und beschäftigte weltweit rund 48.500 Mitarbeiter, die mit 14,5 Prozent am Unternehmen beteiligt sind.

