Ralu Logistika kauft 100 Mercedes-Benz Lkw

Am 6. April übernahm Ralu Logistika 30 Mercedes-Benz Lkw, ausgestattet mit den modernsten isolierten Aufliegern vom französischen Hersteller Lamberet SAS, sowie mit Kühlanlagen vom amerikanischen Hersteller Carrier Transicold. Der Gesamtwert dieser Investition beläuft sich auf 20 Mio. HRK (ca. 2,7 Mio. Euro). Die Bestellung umfasst insgesamt 100 in Auftrag gegebene Lieferfahrzeuge. Der führende unabhängige Anbieter von integrierten Logistik-Management-Dienstleistungen in Kroatien und den angrenzenden ländern wird die Lkw nutzen, um die Qualität der Dienstleistungen zu verbessern und zusätzlich die Position auf dem Markt zu stärken.

Die eigene Flotte von Ralu Logistika umfasst derzeit über 200 Fahrzeuge für den täglichen Versand von Waren im internationalen Verkehr und Lieferungen an mehr als 6.000 Standorte in Kroatien. Dementsprechend stellt das Unternehmen laufend neue Mitarbeiter ein. Seit Anfang des Jahres wurden 80 zusätzliche Stellen geschaffen, wodurch der Personalstand auf 300 Dienstnehmer gestiegen ist.

„Die Beschaffung der ersten 30 der insgesamt 100 bestellten Lieferfahrzeuge ist eine Investition von Ralu Logistika, die für das führende Transport- und Logistikunternehmen in der Kühlkettenlogistik einen weiteren Schritt nach vorne darstellt, mit dem Ziel der ständigen Verbesserung der Dienstleistungsqualität. Mit der bestehenden Infrastruktur, mit einem Schwerpunkt auf dem Logistik-Verteilzentrum in Rugvica, dem neuen Cross-Docking-Center, das wir demnächst in der Nähe von Rijeka eröffnen, und unseren Lagern in Osijek und Split, schließt diese Investition in unsere Flotte nun den Kreis dieses Investitionsprogrammes. Auf diese Weise bestätigen wir unsere Zuverlässigkeit und kompromisslose Qualität, die wir für unsere Kunden und Partner bieten“, ist Ivan Perković, Vorstandsvorsitzender der Ralu Logistika stolz auf den Ausbauschritt.

Mit der bevorstehenden Eröffnung eines Cross-Dock-Hochregallagers mit drei Kühlkammern mit -25°C und vier Laderampen in der Kukuljanovo Industrial Zone, sowie den Lagerbetrieben in Osijek und Split macht Ralu Logistika einen wesentlichen Schritt nach vorne beim Ausbau seiner Geschäftstätigkeiten in Kroatien. Weiter gestärkt wird die Logistikkapazität in der Region durch die Eröffnung des Logistik-Verteilzentrums im Mai dieses Jahres in der Industriezone in Ugrinovci, in der Nähe von Belgrad, mit einer 8.000 m² großen temperaturkontrollierten Lagerhalle und einem angrenzenden 75.000 m² großen Grundstück.

www.ralulogistics.com

Quelle: oevz.com