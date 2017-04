Reederei Faergen verzeichnet Umsatzrekord dank hoher Nachfrage

Die dänische Reederei Faergen hat im Geschäftsjahr 2016 mit einem Umsatz von 1.017.454.000 Dänische Kronen (137.785.000 EUR) einen Umsatzrekord erzielt. Insgesamt verzeichnete das Unternehmen, das Fährlinien zwischen Als und Fünen, Jütland und Fanø, Langeland und Lolland, Samsø und Seeland sowie die Routen von Sassnitz, Ystad und Køge nach Bornholm betreibt, die insgesamt höchsten Verkehrszahlen der Firmengeschichte. Grund für das überdurchschnittlich erfolgreiche Jahr 2016 ist die steigende Nachfrage nach Urlaub in der dänischen Inselwelt.von deutschen und dänischen Reisenden in der Haupt-und Nebensaison.

„Wir sind sehr stolz auf das Geschäftsergebnis 2016, die gestiegenen Verkehrszahlen auf allen von uns betriebenen Routen sowie insbesondere auf die hohe Kundenzufriedenheit“, sagt John Steen-Mikkelsen, CEO Danske Færger A/S. „Ich bin froh, dass wir ein gesundes Wachstum verzeichnen, das uns positiv in die Zukunft blicken lässt“, so Steen-Mikkelsen.

Der Ticketabsatz der von der Reederei betriebenen Routen nach Bornholm, Samsø, Fanø, Als, Langeland und Lolland ist deutlich gestiegen. Auf den Routen Ystad-Rønne, Kalundborg-Samsø sowie Esbjerg- Fanø verzeichnet das Unternehmen den höchsten Buchungsstand der Firmengeschichte. Ein Grund für das Wachstum sind die reduzierten Ticketpreise in der Nebensaison: „Es ist sehr erfreulich, dass der Preis für Fährtickets außerhalb der Hochsaison spürbar reduziert werden konnte“, sagt Steen-Mikkelsen.

So konnte beispielsweise auf der Route nach Fanø am 01. September 2016 der Preis für die Nebensaison um 53 % im Vergleich zum Normalpreis gesenkt werden. Faergen konnte durch Preissenkungen ein Wachstum von 18,6 % vom 01. September bis 31. Dezember 2016 auf den Routen nach Bornholm, Samsø und Fanø verzeichnen. Die Preisesenkungen sind sind durch Subventionen der dänischen Regierung möglich. Sie möchte die Preise für die Beförderung auf dem Land und Seeweg kontinuierlich angleichen.

Die dänischen Inseldestinationen stehen insgesamt bei Urlaubern hoch im Kurs. John Steen-Mikkelsen verweist in diesem Zusammenhang insbesondere auch auf das wachsende Interesse deutscher Urlauber an der dänischen Inselwelt. „Die Nachfrage aus Deutschland an Reisen in die nordischen Länder stieg gerade an Feiertagen deutlich an. Nicht zuletzt, weil die Deutschen Urlauber Dänemark als familienfreundliches Urlaubsziel wahrnehmen“, so Steen-Mikkelsen. „Als Reederei unterstützen wir seit vielen Jahren den Ausbau des touristischen Angebots auf den Inseln, unter anderem mit Sponsoring des Kultur-, Sport und Jugendsektors. Das steigende Angebot auf den Inseln schätzen die deutschen Urlauber. Unserer Auffassung nach können wir mit den Preissenkungen für eine dichtere Besiedlung und eine nachhaltige Entwicklung auf den Inseln sorgen“, so Steen-Mikkelsen.

In Hinblick auf das Wachstum auf dem dänischen und deutschen Markt investiert die Reederei auch zukünftig in die Entwicklung des Tourismus auf den Inseln. Faergen arbeitet dabei eng mit Tourismusverbänden und den Destinationen der einzelnen Inseln zusammen. Ein wichtiger Schritt war das im Januar 2016 gegründete Online-Buchungsportal www.inselurlaubdaenemark.de. Es ermöglicht Urlaubern, Unterkunft und Aktivitäten auf den dänischen Inseln zusammen mit der Anreise per Fähre bequem von zu Hause aus zu buchen sowie die individuelle Zusammenstellung von Transport, Unterkunft und Aktivitäten auf dänischen Urlaubsinseln in einem Buchungsvorgang.

Über Færgen

Dänemarkurlauber können in der süddänischen Nord- und Ostsee mit den Fähren der Reederei Færgen (dänisches Wort für „Fähre“) bequem von Insel zu Insel hüpfen. Das Unternehmen betreibt Fährlinien zwischen Als und Fünen, Jütland und Fanø, Langeland und Lolland, Samsø und Seeland sowie die Routen von Sassnitz, Ystad und Køge nach Bornholm. Einen Überblick über sämtliche Linien sowie Informationen zu den Destinationen und ein Buchungsportal bietet die Homepage www.faergen.de.

Über Inselurlaub Dänemark

Das im Januar 2016 gegründete Online-Buchungsportal Inselurlaub Dänemark ermöglicht es Urlaubern, Unterkunft und Aktivitäten auf den dänischen Inseln zusammen mit der Anreise per Fähre bequem von zu Hause aus zu buchen. Inselurlaub Dänemark versammelt die attraktivsten Ferienerlebnisse auf ausgewählten dänischen Inseln. Diese können mit Inselhopping, individuell zusammengestellten Reisen und fertigen Reisepaketen, zum Beispiel anlässlich zu großen Events, besucht werden. Auf den teilnehmenden Inseln erwarten Urlauber Ruhe und Erholung, attraktive Natur, Gourmeterlebnisse, historische Sehenswürdigkeiten, gute Möglichkeiten für Aktivurlaub und kurze Wege sowohl auf als auch zwischen den einzelnen Inseln.

Direkter Link zum Online-Buchungsportal Inselurlaub Dänemark: www.inselurlaubdaenemark.de.

