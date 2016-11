Reedereiverbund THE Alliance verkündet geplante Dienste

Die THE Alliance-Mitglieder (Hapag-Lloyd, K-Line, Mitsui O.S.K. Lines, Nippon Yusen Kaisha und Yang Ming) haben am 8. November die Details ihrer geplanten Dienste bekannt gegeben, die im April 2017 starten sollen. Mehr als 240 moderne Schiffe sollen auf den Fahrtgebieten Asien/Europa, Nord-Atlantik und Trans-Pazifik inklusive dem Mittleren Osten und dem arabischen Golf/Rotes Meer eingesetzt werden. Der Start von THE Alliance ist für April 2017 geplant (abhängig davon, dass alle relevanten aufsichtsrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind).

Das Produkt von THE Alliance zeichnet sich laut Presseaussendung durch schnelle Transitzeiten, eine umfangreiche Hafenabdeckung und den Einsatz moderner und hocheffizienter Schiffe aus. Das umfassende Netz mit 31 Diensten wird mehr als 75 wichtige Häfen in Asien, Nordeuropa, im Mittelmeerraum, Nordamerika, Kanada, Mexiko, Zentralamerika, der Karibik, auf dem Indischen Subkontinent sowie im Mittleren Osten mit schnellen Transitzeiten und einer Vielzahl an Direktanläufen verbinden.

Acht Dienste stehen im Asien/Europa-Verkehr auf dem Programm, inklusive drei Dienste in den Mittelmeerraum. Ein spezieller Asien-Dienst wird zudem auf die Kunden im Mittleren Osten ausgerichtet sein. Er wird die wichtigsten Häfen Chinas, Südkoreas und Süd-Ost-Asiens mit Dammam, Jubail und einem weiteren Hub im arabischen Golf verbinden. Sechs Dienste werden den Nordatlantik abdecken mit vielen wichtigen Häfen in Nordeuropa, dem Mittelmeerraum sowie in den USA, Kanada und Mexiko.

Das Service-Netzwerk von THE Alliance wird mehr als 24 Häfen in Asien mit Direktanläufen bedienen, inklusive zehn chinesischen und fünf japanischen, sowie 20 Häfen in den USA und Kanada, sechs in Nordeuropa, 13 im Mittelmeerraum, sechs im Mittleren Osten und sechs Häfen in Zentralamerika/Karibik. Die detaillierte Hafenfolge der 31 Dienste ist auf den Websites der Reedereilinien zu finden. Weitere Informationen seitens der Allianzmitglieder zu den finalen, präziseren Hafenfolgen der Dienste sollen folgen.

Quelle: oevz.com