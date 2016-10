REFA startet Partnerschaft mit führendem Anbieter von Produktivitätssteigerungs-Systemen

Die REFA Consulting GmbH erweitert per 01.11.2016 das bestehende Angebot an TimeTools ® und bietet neu das führende Produktivitätssteigerungs-System «Next View LMS» an.

Die Next View Software Inc. mit Hauptsitz in Orange (Kalifornien, USA) und der Europa Niederlassung im schweizerischen Aarau entwickelt und vertreibt intelligente Softwareprodukte zur Visualisierung und Effizienzsteigerung von komplexen Produktions-, Fertigungs- und Logistikprozessen.

Next View hilft Unternehmen im internen Materialfluss Geld zu sparen. Dies indem die Produktivität der Prozesse um bis zu 15 % erhöht wird. Diesen Erfolg erreichen wir durch die zeitnahe Auswertung von Zeitstudien sowie der Analyse von Vorgabezeiten nach REFA. Die Resultate der Auswertungen können Sie sich bequem am Computer, Tablet oder direkt im Shop Floor anzeigen lassen und gleich mit den verantwortlichen Kollegen besprechen.

Next View betreibt bereits in zwei Ländern 20 produktive Installationen die dafür sorgen, dass über 2`200 Arbeitnehmer ihren Arbeitsalltag noch effizienter und transparenter gestalten können.

Prof. Dr. Oliver Störmer, Vorstands Vorsitzender der REFA, erklärt: «Das Next View LMS Produktivitätssteigerungs-System ist die optimale Ergänzung zu den REFA Methoden und den REFA TimeTools ®. Mit den REFA Methoden und TimeTools ® werden Zeitstudien sowie Vorgabezeiten erfasst und messbar gemacht. Mit dem Next View LMS werden die Vorgaben automatisch mit den effektiven Zeiten verglichen und es wird zeitnah auf Verbesserungspotentiale hingewiesen. Dies ermöglicht einen hochautomatisierten KVP sowie weitere Kosteneinsparungen im Kerngeschäft – und das über Jahre hinweg.»

Kontaktieren Sie Patrick Frey wenn auch Sie ihre Prozesse noch effizienter und transparenter gestalten möchten. Wir freuen uns auf Ihren Anruf unter +41 62 822 88 66.