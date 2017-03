Reif für die Wolke – ERP aus der Cloud bietet dem Mittelstand à la carte-Modelle

Der deutsche Mittelstand ist reif für die Wolke, die Akzeptanz für Cloud Computing steigt stetig. Nach dem ITK-Budget-Benchmark von techconsult und PIRONET beläuft sich der Anteil an ERP-Cloud-Investitionen an den gesamten ERP-Ausgaben derzeit auf 18 Prozent und soll sich im laufenden Jahr weiter erhöhen. Besonders interessant ist ERP aus der Cloud dann, wenn es sich individuell auf den Bedarf des Unternehmens zuschneiden lässt.

Dauerhafte Entlastung der eigenen IT bietet die komplette Verlagerung der ERP-Lösung in die Cloud. Dabei können Unternehmen standardisiertes SaaS nutzen oder ein spezifisches, individuelles ERP-System vollständig in die Cloud verlagern. Beide Angebote geben ihnen die Möglichkeit, schnell zu skalieren und problemlos zu wachsen. Versions-Updates erfolgen in regelmäßigen Abständen automatisch über alle gehosteten Mandanten. Die eigene IT wird verschlankt und entlastet. Damit eignet sich dieses Angebot besonders für Unternehmen, die mit ihren IT-Ressourcen an Grenzen stoßen und sich auf ihre Kernkompetenzen fokussieren wollen.

Das Angebot von proALPHA geht noch einen Schritt weiter: Es besteht die Möglichkeit, über die ERP-Lösung hinaus weitere Anwendungen hosten zu lassen. Beispielsweise können Office-Anwendungen oder ein Webshop in der Cloud betrieben werden. Auch das Outsourcing der kompletten Systemlandschaft ist denkbar.

Es geht jedoch nicht unbedingt um ein Entweder-Oder von Cloud und On-Premise. Denn nicht immer ist ERP komplett aus der Cloud der sinnvollste Ansatz. Manchmal muss beispielsweise eine bestehende On-Premise-Lösung schnell erweitert werden. Dann sind Misch-Modelle die beste Variante: Cloud Computing ergänzt dann die On-Premise-ERP-Lösung, beispielsweise in Auslandsniederlassungen und bei Tochtergesellschaften. In der deutschen Hauptniederlassung bleibt ERP dagegen als hauseigenes IT-System bestehen.

Mit individuellen Cloud-Modellen à la carte lassen sich die Vorteile der Cloud nutzen und unternehmensindividuelle Bedürfnisse und Anforderungen erfüllen. Ob SaaS für standardisiertes ERP aus der Cloud, individuelles Hosting oder Mischformen, für jedes Unternehmen gibt es bedarfsgerechte Angebote. Lesen Sie mehr über flexibles ERP aus der Cloud und die mittelstandsgerechten Pakete von proALPHA unter https://www.proalpha.com/de/proalpha-erp/trends-technologien/erp-aus-der-cloud/.

Über proALPHA

Die proALPHA Gruppe ist in Deutschland, Österreich, Schweiz der drittgrößte Anbieter für ERP für mittelständische Unternehmen in Fertigung und Handel. Seit 25 Jahren bietet proALPHA eine leistungsstarke ERP-Lösung, Consulting, Service sowie Schulungs- und Wartungsleistungen aus einer Hand. Die flexible und skalierbare ERP-Komplettlösung proALPHA steuert mit ihrem breiten Funktionsspektrum sämtliche Prozesse entlang der Wertschöpfungskette. Davon profitieren über 1.800 mittelständische Kunden verschiedenster Branchen und in 50 Ländern – etwa aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Elektrotechnik- und Hightech-Industrie, der Metallbe- und -verarbeitung, der Kunststoffindustrie, dem Großhandel sowie Automobilzulieferer.

Mit weltweit 25 Niederlassungen und zertifizierten Partnern sowie rund 800 Mitarbeitern sorgt das wachstumsstarke Unternehmen für Kundennähe. Mehr als 100 Entwickler arbeiten an der kontinuierlichen Weiterentwicklung der Lösung. Dafür wurde proALPHA bereits achtmal als eines der innovativsten mittelständischen Unternehmen ausgezeichnet. Zur Innovation tragen auch Kooperationen mit namhaften Forschungseinrichtungen wie Fraunhofer, RWTH Aachen, Smart Electronic Factory und SmartFactoryKL bei. Zahlreiche Sprach- und Landesversionen machen den deutschen ERP-Anbieter zum interessanten Partner für international agierende Unternehmen.

