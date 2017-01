Rekordjahr: STERAC transportiert mehr als 11,5 Mio t an Gütern nach Großbritannien

Die STERAC Transport & Logistik GmbH startet mit beeindruckenden Zahlen ins neue Jahr: Mehr als 11,5 Mio t Industriegüter hat der Logistikdienstleister 2016 von und nach Großbritannien transportiert. Mit etwa 30 % des Gesamtumsatzes ist Großbritannien einer der wichtigsten Märkte für STERAC. Den speziellen Anforderungen des britischen Markts begegnet der Logistikdienstleister mit einem starken Netzwerk und langjährigen Partnern in den Hafenstädten Immingham und Felixstowe. Kunden profitieren so von flexiblen und maßgeschneiderten Logistikprozessen.

Mit mehr als 20.000 Touren hat STERAC im vergangenen Jahr 221.000 Packstücke mit rund 11,5 Mio. t Fracht über die Nordsee transportiert. Die etwa 100 Kunden des Logistikdienstleisters in Großbritannien kommen aus den verschiedensten Branchen. STERAC liefert unter anderem Rohstoffe für die Metall-, Chemie- und Papierindustrie an bis zu 800 Zielorte in den Industriezentren Manchester, Birmingham und Liverpool.

„Großbritannien ist ein Importland: Etwa 80 % der Waren werden aus allen Ländern der Welt eingeführt. Dementsprechend schnell müssen die Güter auch transportiert werden“, erklärt Philipp Sanftleben, Bereichsleiter Großbritannien und Irland bei STERAC. Um den Kunden die Konzentration auf ihre Kernkompetenzen zu ermöglichen, übernimmt der Logistikdienstleister zusätzlich zum Transport über die Nordsee und den Ärmelkanal auch die Organisation der individuellen Liefertermine auf der Insel.

In Großbritannien ist es üblich, dass neben dem Liefertag auch eine feste Uhrzeit für die Anlieferung der Ware vereinbart wird. Das verhindert lange Standzeiten der LKW und verringert Wartezeiten bei der Endverladung der Güter. Die Koordination des Transports über die Nordsee und zum Zielort übernehmen für STERAC 23 Disponenten, von denen zehn direkt bei den langjährigen Partnern in Immingham und Felixstowe sitzen. So reagiert der Logistikdienstleister flexibel auf die Anforderungen des britischen Marktes. Trotz des Votums der Briten für einen Austritt aus der EU erwartet STERAC im neuen Jahr noch keine nennenswerten Auswirkungen auf die Frachtmengen. „Wir gehen davon aus, dass der Trend zu immer kleineren Sendungsgrößen weiterhin anhält und wir 2017 noch mehr Expresslieferungen für unsere Kunden abwickeln“, erklärt Philipp Sanftleben.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter: http://www.sterac.com/unsere-leistungen/europaeische-landverkehre/gb-irland/