Rhenus Freight mit zwei neuen Partnern im Türkei-Verkehr

Elmas Izmir und Solmaz Istanbul sind relevante inhabergeführte Logistikunternehmen, die integrierte Transport-, Zoll- und Logistikservices inklusive flächendeckender Distribution in der Türkei anbieten. Ziel des Partnerwechsels ist es, die nachhaltige Weiterentwicklung und den Ausbau der Straßengütertransporte zu erhöhen. Gemeinsam mit Elmas und Solmaz organisiert Rhenus Direktverkehre zwischen der Türkei und Deutschland.

Durch die Zusammenarbeit mit den Partnern bietet Rhenus ihren Kunden künftig 54 Standorte mit über 190.000 m² Zoll- und Logistikflächen in der Türkei an. Mehrmals wöchentlich gibt es Verkehre von und nach Istanbul, Bursa und Izmir. 1.600 Mitarbeitende und rund 200 Zollagenten sind insgesamt für Elmas und Solmaz tätig.

„Auch wenn derzeit die Anlageninvestitionen im Land sinken, sehen wir die Türkei nach wie vor als einen der bedeutendsten Handelspartner Deutschlands. Uns ist es wichtig, in Märkten, in denen wir nicht mit eigenen Standorten vertreten sind, innovative lokale Partner zu finden, die zu unseren Kunden und uns passen und über eine überdurchschnittlich gute regionale Vernetzung verfügen, um Kundenanforderungen in der gesamten Logistikkette erfüllen zu können“, sagt Thilo Streck, Geschäftsführer Road Freight der Rhenus Freight Logistics.

Zum Dienstleistungsangebot gehören auch der Transport von Gefahrgut und temperaturgeführten Transporten, Zollgut, Expressverkehre, Textillogistik mit Spezialequipment sowie Pick & Pack und die Nutzung des globalen Transportnetzwerkes der Rhenus-Gruppe mit über 500 eigenen Standorten.

Quelle: oevz.com