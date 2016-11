Rhenus-Gruppe gründet Niederlassung in Südkorea

Die Rhenus-Gruppe eröffnet Anfang November einen eigenen Standort in Südkorea. Zeitgleich gründet der Logistikdienstleister die Landesgesellschaft Rhenus Logistics Korea. Vom Büro in der Hauptstadt Seoul aus werden künftig See- und Luftfrachtdienstleistungen angeboten sowie Kontraktlogistikservices und Inlandsverkehre.

„Im Vordergrund der Standorteröffnung in Südkorea steht die weitere Verdichtung unseres asiatischen Netzwerkes, das wir bereits in den vergangenen Jahren kontinuierlich erweitert haben. Seoul als das Zentrum Südkoreas und Mittelpunkt der Metropolregion Sudogwon, in der über 25 Mio. Menschen wohnen und damit die Hälfte der koreanischen Bevölkerung lebt, bietet eine ausgezeichnete Ausgangslage für unser Angebot an Logistiklösungen“, erklärt Tobias Bartz, im Vorstand der Rhenus für globale See- und Luftfracht zuständig.

Die Rhenus-Gruppe will sich mit ihrer gesamten logistischen Produktpalette für den Transport, den Umschlag und die Lagerung von Rohstoffen, Halbfertigmaterialien sowie Industrie- und Konsumgütern im südkoreanischen Markt etablieren. Die einzelnen Lösungen, verbunden mit lokalem Know-how, wird Rhenus Logistics Korea dann branchenspezifisch für die Kunden ausarbeiten.

Ein Großteil des Handels wird dabei mit Europa realisiert, darüber hinaus stehen innerasiatische Verkehre im Fokus der neuen Gesellschaft. Mit dem Flughafen Incheon International Airport, einer der größten Asiens, und dem Hafen Busan, der nach dem Container-Umschlagsvolumen zu den Top 10 in der Welt zählt, bietet Südkorea infrastrukturell sehr gute Voraussetzungen für die Luft- und Seefrachtdienstleistungen der neuen Landesgesellschaft.

„Ein weiteres Wachstum auf diesem Markt haben wir im Anschluss an die Umsetzung der Startphase in Seoul dann für die Zukunft ins Auge gefasst“, so Tobias Bartz.

