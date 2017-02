Rhenus kauft Network 4 Home Delivery

Mit der Übernahme von Network 4 Home Delivery hat die Rhenus-Gruppe ihr Netzwerk in Großbritannien ausgebaut. Am 1. Februar erwarb Rhenus Home Delivery, Spezialist für die Endkundenbelieferung, den britischen Dienstleister für das 2-Mann-Handling mit Sitz in Manchester.

Neben der Zentrale in Manchester befinden sich weitere Standorte des Unternehmens in Milton Keynes sowie im Großraum London. Die Akquisition des vor über zehn Jahren gegründeten Dienstleisters bedeutet für Rhenus Home Delivery einen Markteintritt in Großbritannien.

„Das E-Commerce-Geschäft wächst in Großbritannien im europäischen Vergleich überproportional und bietet uns die Möglichkeiten, unsere logistische Expertise einzubringen. Mit Network 4 Home Delivery können wir den britischen Markt in der Fläche abdecken und den Kunden im Netzwerk der Rhenus-Gruppe internationale Gesamtlösungen und Zusatzleistungen wie beispielsweise die Verzollung von Waren anbieten“, so Nicolas Rottmann, Geschäftsführer der Rhenus Home Delivery.

Network 4 Home Delivery übernimmt derzeit schwerpunktmäßig die Auslieferung und den Aufbau von Betten und Matratzen, aber auch weißer Ware und Möbeln. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine umweltfreundliche Entsorgung und Rückführung von Matratzen und Altmöbeln an.

Quelle: Rhenus

Quelle: mylogistics.net