Rickmers-Linie verschifft Rekordzahl von Transformatoren ab Rijeka

Der Schwergutfrachter „Rickmers Tokyo“ der Rickmers-Linie ist Rekordhalter für die größte Einzellieferung von Transformatoren aus dem Hafen von Rijeka in Kroatien. Das Schiff übernahm unlängst insgesamt 15 Transformatoren mit einem Gewicht von 56 bis 142 Tonnen. Dies ist die größte Anzahl von Transformatoren, die bis dato auf ein Schiff Rijeka verladen worden sind.

Zwölf Transformatoren stammten aus der Fertigung Koncar Power Transformers Ltd., Zagreb, einem Gemeinschaftsunternehmen von Siemens und Koncar Holding, hergestellt. Drei Transformatoren wurden von Koncar D&ST geliefert. Für die Hafenabfertigung dieser Sendung sorgte Liburnia Maritime Agency, Opatija.

„Regelmäßige Anläufe von Adriahäfen in den vergangenen Monaten demonstrieren die erhöhte Flexibilität unserer Liniendienste aus Europa über den Nahen Osten und Indien nach Südostasien und dem Fernen Osten“, sagt Kai-Henrik von Taube, Direktor Line Management, Rickmers-Linie. „Die Kunden kennen unser Konzept der zuverlässigen Liniendienste. Dieses bietet auch die Möglichkeit, zusätzliche Häfen temporär oder dauerhaft in die Liniendienste einzugliedern, auch – wie in diesem Beispiel – in der Adria.

Die „Rickmers Tokyo“ ist eines von neun identischen Schwesterschiffen der „Superflex Heavy MPC“ -Klasse, die in der Rickmers-Linie für den Rund-die-Welt-Pearl-String-Service eingesetzt werden. Diese Mehrzweck-Schwerlastschiffe mit 30.000 dwt Tragfähigkeit sind mit höhenverstellbaren Zwischendecks ausgestattet und haben eine Krankapazität von bis zu 640 Tonnen.

Quelle: oevz.com