RIS COMEX bringt frischen Wind auf Europas Wasserstraßen

Mit den Erfahrungen und Ergebnissen des Vorgängers CoRISMa macht sich das neue Projekt RIS COMEX (River Information Services Corridor Management Execution) daran, die europaweiten Verbreitung des bewährten Informationsdienstes RIS in der Binnenschifffahrt fortzusetzen. Im Kick-Off-Meeting am 17. und 18. Jänner in Berlin spiegelte sich der besondere Geist des neuen Projekts wider, der ganz im Zeichen der zukünftigen Zusammenarbeit über zahlreiche Ländergrenzen hinweg steht.

So präsentierten Projektkoordinator Mario Kaufmann von viadonau und Ivo ten Broeke von der niederländischen Rijkswaterstaat und Leiter des Projekt-Management-Teams, den innovativen Ansatz von RIS COMEX: 15 Projektpartner aus 13 Ländern werden gemeinsam definierte Dienste in den Korridoren Donau, Rhein, Elbe, Mosel, Amsterdam-Antwerpen-Liege, Amsterdam-Antwerpen-Brüssel sowie Dunquerke-Scheldt einführen. Zugleich werden sich die Partnerländer auf europäischer Ebene gezielt koordinieren.

Um ein bedarfsgerechtes Konzept für effizientes Corridor Management zu entwickeln, setzt das von der Europäischen Union geförderte TEN-V-Projekt auf den intensiven Austausch zwischen RIS-Anbieter und –Nutzer. Das Hauptaugenmerk von RIS COMEX liegt auf verlässlichen und aktuellen Fahrrinnen-, Verkehrs- und Transportinformationen, Harmonisierung des Datenaustauschs sowie bestehender Transportinformationsdienste, bestmöglicher Nutzung der Infrastruktur, optimaler Planung von Transportwegen sowie entwicklungsfördernden rechtlichen, finanziellen und technischen Vereinbarungen.

Die RIS-Experten stellten in Berlin einmal mehr klar: „Konsequent harmonisierte länderübergreifende River Information Services bieten für alle Wasserstraßennutzer zahlreiche Vorteile: mehr Sicherheit und Effizienz im Binnenschiffstransport aber auch geringere administrative Barrieren. Nicht nur die Transportwirtschaft profitiert dabei, mehr Effizienz im Schiffsverkehr entlastet auch die Umwelt.“

Mit der Forcierung einer verbesserten Informationslage auf den europäischen Wasserstraßen will RIS COMEX in den kommenden vier Jahren einen weiteren großen Schritt hin zum leistungsstarken und zuverlässigen Verkehrsträger im multimodalen Transport – powered by RIS – setzen.

www.viadonau.org

Quelle: oevz.com