Roland Spedition: Neue Zugverbindung nach Wilhelmshaven

Um den steigenden Anforderungen der Kunden entsprechen zu können, nimmt die Roland Spedition (Schwechat) eine Zuganbindung an das Container Terminal Wilhelmshaven in ihr Produktportfolio auf. Die Verkehre werden gemeinsam mit Partner Roland Umschlaggesellschaft in Bremen abgewickelt, über dessen System auch der Vor- beziehungsweise Nachlauf von und nach Wilhemshaven erfolgt. Die Züge verkehren zweimal pro Woche von/ex Bremen.

Mit der Zugverbindung nach Wilhelmshaven reagiert der „Operating-Spezialist im Herzen Europas“ auf die im April 2017 in Kraft tretende Integration des norddeutschen Tiefwasserhafens in die Fahrpläne der neu gegründeten „OCEAN Alliance“. Man wolle den Kunden die Möglichkeit bieten, auf diesen Veränderungsprozess am Markt zu reagieren, teilt die Roland Spedition in einem Schreiben mit.

Mit mehr als 100.000 Container-Transporten pro Jahr ist die Roland Spedition nach eigenen Angaben der größte private und unabhängige Container-Operateur in Österreich. Haupttransportachse ist die Verbindung der großen europäischen Seehäfen wie Hamburg oder Bremerhaven zu den wichtigsten Terminals in Österreich wie Wien, Salzburg, Linz/Enns sowie Graz. Zudem gibt es Verkehre zu den Westhäfen (Rotterdam, Antwerpen) beziehungsweise den Adriahäfen (Triest, Koper, Rijeka).

www.rolsped.com

Quelle: oevz.com