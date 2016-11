Rotterdam-Wolfurt-Shuttle kommt immer besser in Fahrt

Ein Hafen ist nichts ohne sein Hinterland und ohne seine Partner im Hinterland. Dies zeigt die Bahnverbindung zwischen Rotterdam und Wolfurt in Vorarlberg v. v., die im Mai 2016 eröffnet wurde und sich seitdem positiv entwickelt hat.

Der Vorarlberger Logistikdienstleister Gebrüder Weiss und sein Kunde Blum Beschläge, Rail Cargo Operator, der Hafen Rotterdam sowie ein Lieferant von Blum Beschläge, Wuppermann, haben in Zusammenarbeit eine zweimal pro Woche verkehrende Zugverbindung etabliert, die nun von zahlreichen Unternehmen in Vorarlberg und in der Bodensee-Region angenommen wird. Die rund sechshundert Meter langen Züge transportieren pro Fahrt rund 1.600 Tonnen Waren nach Rotterdam und nehmen als Retoure Rohstoffe für den BlumLieferanten Wuppermann mit.

Die ökologisch nachhaltige Relation, die Leerfahrten weitestgehend vermeidet, wird auch wegen ihrer Zuverlässigkeit und Kontinuität angenommen. Allein schon die Transporte für Blum-Möbelbeschläge beweisen das ökonomische Potential der neuen Verbindung: Aktuell werden zwischen 10 und 15 Container pro Zug transportiert. Die Nachfrage ist so groß, dass bereits eine dritte Verbindung in Planung ist.

Die Rail Cargo Operator AT unterstützt diesen Warenaustausch momentan mit zwei Rundläufen pro Woche zwischen dem Hafen Rotterdam und Wolfurt. In Rotterdam werden fahrplanmäßig die Terminals ECT Delta und APM2 angelaufen. Kurzfristig lassen sich die Terminals ändern. Monatlich werden 1.000 TEU transportiert, Tendenz steigend.

www.portofrotterdam.com

Source: oevz.com/en