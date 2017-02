Rumänische GTI Logistics wird Teil von Nunner Logistics

Nunner Logistics hat GTI Logistics, einen im Jahr 2003 gegründeten technologiegetriebenen Kontraktlogistikdienstleister mit Standorten in Bukarest, Timisoara, Cluj-Napoca und Bacau, erworben. Seit 2014 haben beide Unternehmen erfolgreich bei nationalen Distributions- und Lagerlösungen in Rumänien kooperiert. Die Akquisition stärkt die Präsenz von Nunner Logistics in einer der am schnellsten wachsenden Regionen Europas.

„Der rumänische Logistikmarkt ist ein wachstumsstarker Markt und wir erwarten, dass er auch weiterhin andere Länder in der Region übertreffen wird“, sagt Erwin Cootjans, Vorstandsvorsitzender von Nunner Logistics. „Diese qualitativ hochwertige Akquisition stärkt unsere Position in Osteuropa deutlich und wir sind einzigartig positioniert, um spannendes neues Umsatzwachstum und Synergiepotenziale zu nutzen.“

GTI Logistics verfügt über starke Marktpositionen bei Lebensmitteln, Getränken, Konsumgütern sowie in den Segmenten Chemie-, Industrie- und Einzelhandel. Das Unternehmen hat 80 Mitarbeiter und bewirtschaftet circa 12.500 m² Lagerfläche.

„Mit dem GTI-Netzwerk wird Nunner Logistics unseren kombinierten Kundenstamm mit einem noch nahtloseren Supply-Chain-Lösungen-Portfolio von multimodalen Fracht-Sendungen bis hin zur Zustellung kleiner Pakete versorgen“, sagt Gerhard Gerl, Nunner Logistics Romania MD.

Das 1955 in Österreich gegründete Unternehmen Nunner Logistics bietet ein integriertes Logistikangebot für die gesamte Supply Chain von der Quelle bis zum Endverbraucher. Das Unternehmen konzipiert, entwickelt, integriert, vermarktet und betreibt fortschrittliche Logistiklösungen, die von Kunden in allen Bereichen der Industrie und des Handels genutzt werden, um ein transparentes, kostengünstiges und zuverlässiges Supply Chain- und Distributionssystem zu schaffen.

Der Firmensitz von Nunner Logistics befindet sich in Helmond, Niederlande. Standorte befinden sich in Tschechien, Polen, Russland, Schweiz, Spanien, Litauen, Estland, Rumänien und den Niederlanden.

www.nunner-logistics.com

Quelle: oevz.com