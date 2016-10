RWI/ISL: Containerumschlag-Index im September leicht verbessert

Der Containerumschlag-Index des RWI – Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung und des Instituts für Seeverkehrswirtschaft und Logistik (ISL) hat sich im September leicht auf 119,5 verbessert von (revidiert) 118,8 im August. Somit wurde der Index für den August um 0,6 Punkte gegenüber der Schnellschätzung nach oben korrigiert.

Insgesamt zeigt der Index weiterhin eine allenfalls mäßige Aufwärtstendenz des Welthandels an und liegt immer noch unter den Werten, die zum Ende des Jahres 2014 beobachtetet wurden.

In den Index gehen die vom ISL im Rahmen seiner Marktbeobachtung fortlaufend erhobenen Angaben zum Containerumschlag in 81 internationalen Häfen ein, die rund 60 Prozent des weltweiten Containerumschlags tätigen. Da der internationale Handel im Wesentlichen per Seeschiff abgewickelt wird, lassen die Containerumschläge zuverlässige Rückschlüsse auf den Welthandel zu. Weil viele Häfen bereits zwei Wochen nach Ablauf eines Monats über ihre Aktivitäten berichten, ist der RWI/ISL-Containerumschlag-Index ein zuverlässiger Frühindikator der Entwicklung des internationalen Handels mit verarbeiteten Waren und damit auch der weltwirtschaftlichen Aktivität.

Die Schnellschätzung für September stützt sich auf Angaben von 44 Häfen, die gut 75 Prozent des im Index abgebildeten Umschlags tätigen. Der RWI/ISL-Containerumschlag-Index für Oktober 2016 wird am 24. November veröffentlicht.

Quelle + Bildquelle: RWI/ISL

Quelle: mylogistics.net