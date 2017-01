RZD-Gesellschaften planen Joint Venture in Griechenland

RZD Logistics JSC und RZD International LLC haben eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit in ausländischen Bahnverkehrsmärkten mit Fokussierung auf der Durchführung von Fracht- und Logistik-Aktivitäten in Griechenland und Nachbarländern getroffen. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde in Moskau durch den Ersten Stellvertreter des Vorstandsvorsitzenden von RZD Logistics Eduard Alyrzaev und dem Generaldirektor der RZD International Sergey Pavlov unterzeichnet.

Die beiden Unternehmen vereinbarten Forschungsaktivitäten über den Logistikmarkt in Griechenland und in den Nachbarländern zur Entwicklung einer allgemeinen Strategie für den Markteintritt in der Region. Für die praktische Umsetzung der Absichten planen die Parteien ein paritätisches Gemeinschaftsunternehmen in der Hellenischen Republik.

In den Dokument vereinbaren die beiden Parteien gemeinsame Schritte zur Erlangung der für die 3PL-Aktivitäten und Bahnverkehre in Griechenland und den EU-Ländern erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen.

Für die weitere Entwicklung plant RZD Logistics komplexe Logistikdienstleistungen für den Containertransport aus und in die griechischen Häfen durch die EU-Länder in enger Zusammenarbeit mit den Reedereien. Dies steht in engem Zusammenhang mit den Plänen der EU und Griechenlands zur Weiterentwicklung von Eisenbahninfrastruktur, Hafenterminals und Frachtumschlagplätzen.

Die Unterzeichnung der Absichtserklärung folgt auf das Abkommen zwischen RZD International und dem griechischen Unternehmen ERGA OSE S.A. zur Entwicklung der Zusammenarbeit bei internationalen Infrastrukturprojekten.

www.rzdlog.com

Quelle: oevz.com