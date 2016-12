Samskip Logistics eröffnet Landesvertretung in Danzig in Polen

Mit 1. Dezember hat Samskip Logistics ein neues Büro in Polen eröffnet; dies als Reaktion auf dynamisch wachsende lokale Verbraucher- und Produktionsmärkte. Von hier aus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen weltweite Spedition, Stückgut, Zollagentur und Versandagentur. Der Betrieb wird von Herrn Filip Chajecki geleitet.

Polen ist eine der am schnellsten wachsenden Volkswirtschaften in Europa; was größtenteils der Lebensmittelbranche geschuldet ist. Samskip Logistics will lokale Expertise und das weltweite Netz nutzen um maßgeschneiderte Lösungen für polnische Importeure und Exporteure zu bieten, die einen effizienten und zuverlässigen Logistikpartner suchen.

Samskip ist ein globales Transport- und Logistikunternehmen und bietet die dazugehörigen Dienstleistungen per Land, See, Schiene und Luft mit einem Schwerpunkt auf kosteneffiziente, zuverlässige und umweltfreundliche Verkehrsträger. Mit einem Jahresumsatz von 625 Mio. Euro ist es aktuell eines der größeren Transportunternehmen in Europa, mit Niederlassungen in 24 Ländern in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Australien, und beschäftigt 1.400 Mitarbeiter weltweit.

Mit einem Umsatz aus multimodalen Aktivitäten und Kurzstreckenseeverkehren von mehr als 525 Mio. Euro, und mehr als 600.000 TEU die jährlich transportiert werden, ist Samskip Multimodal Europas größter Betreiber von Containertransporten im Multimodal- und Kurzstreckenseeverkehr. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in den Niederlanden, wurde aber ursprünglich 1990 in Island gegründet.

Quelle: oevz.com