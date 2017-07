Sarp Intermodal und Gartner KG pushen den Türkei-Verkehr

Die vor zweieinhalb Jahren gestartete Zusammenarbeit zwischen der Gartner KG und der im Juni 2017 von Batu Intermodal auf Sarp Intermodal umfirmierten Gesellschaft mit Sitz in Istanbul im Unbegleiteten Kombinierten Verkehr (UKV) zwischen Europa auf der einen und der Türkei sowie ihren Anrainerstaaten Iran, Irak, Georgien und Aserbaidschan auf der anderen Seite befindet sich auf einem guten Weg. Vor allem das türkische Unternehmen wächst mit Riesenschritten. Wurden im Vorjahr unter seiner Regie rund 7.000 Sendungen auf der Schiene befördert, so rechnen die Verantwortlichen in 2017 mit rund 10.000 Transportbewegungen.

Jochen Weber, Leiter Intermodal Gartner KG, und Onur Talay, Managing Director Sarp Intermodal, stellten die Partnerschaft am 11. Juli in Istanbul den zahlreich erschienenen Vertretern der türkischen Fachpresse vor. Dabei betonten sie insbesondere die Relevanz der intermodalen Kooperation für Transporte von Süddeutschland und Österreich in die Türkei und retour. Man profitiere hier von der Routenführung der Gesellschaft U.N. Ro-Ro, sprich von deren Liniendiensten auf dem Seeweg von Istanbul Pendik nach Triest mit anschließenden Weiterleitungen auf der Schiene von Norditalien nach Wels und retour, berichteten die beiden Geschäftspartner. Die dafür zu kalkulierenden Laufzeiten Haus-Haus bezifferten sie mit rund sieben Tagen.

Die Gartner KG und Sarp Intermodal bieten ihren Kunden aus der verladenden Wirtschaft und aus der Speditionsbranche durchgängige Services von Haus zu Haus. Das gemeinsam auf der Achse Türkei-Triest-Wels v. v. bewegte Aufkommen liegt aktuell bei rund 400 Sendungen im Monat, Tendenz steigend. Zum Einsatz kommen palettenbreite 45′ Container. Befördert werden hauptsächlich Produkte der Branchen Nahrungsmittel, Textil, Chemie und Automotive. Neben den Services von U.N. Ro-Ro nutzt Sarp Intermodal generell auch die Bahnkonzepte von Rail Cargo Operator von / nach Budapest und Sopron, Cemat und Kombiverkehr.

www.sarpintermodal.com; www.gartnerkg.com

Quelle: oevz.com