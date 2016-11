SBB Cargo rüstet Güterwagen mit RFID aus

Die Automatisierung bei SBB Cargo macht die Schweizer Güterbahn technologisch fit für die zukünftigen Anforderungen am Markt. SBB Cargo entwickelt drei Bereiche weiter: Mit «Asset Intelligence» werden neue Technologien auf Güterwagen nutzbar gemacht. Heute sind 150 Wagen mit Temperaturüberwachung und Verwiegetechnik auf den Schienen.

Der intelligente Güterwagen wird aktuell weiterentwickelt und um zusätzliche Komponenten ergänzt. Im Projekt «effizientes Rangieren und Zugbildung» wird der Rangierbetrieb modernisiert und industrialisiert. Mit der «Wayside Intelligence» können an definierten Stellen im Netz durchfahrende Wagen aufgrund ihrer Nummer identifiziert und ihr Zustand überprüft werden.

Die Ausrüstung sämtlicher Güterwagen von SBB Cargo mit RFID ermöglicht Ankunftsalarm beim Kunden, wenn der Güterwagen aufs Firmengelände rollt, punktgenaues Verfolgen der Wagen im Bahnnetz oder die Überprüfung der Wagenreihung. Der Ausbau startet in diesen Tagen. In einer ersten Serie werden bis Jahresende 1.000 Stückgutwagen ausgerüstet, bis Ende 2017 sollen rund 5.000 Güterwagen ausgerüstet sein.

Mittels RFID oder radio-frequency identification kann angegeben werden zu welcher Zeit ein bestimmter Wagen einen bestimmten Ort passiert hat. Aufgrund der hinterlegten Daten des Wagens im Kundensystem ist auch ersichtlich, was dieser Wagen geladen hat. Zudem liefert das System automatisch Informationen zur Wagenreihung an der Ladestelle oder generiert Ankunftsalarm und Abfahrtsmeldungen. Damit generiert SBB Cargo für ihre Kunden neue Möglichkeiten und schafft neue Logistikkonzepte per Bahn.

www.sbb.ch

Quelle: oevz.com