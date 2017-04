Schachinger Logistik etabliert City-Hub für Prime Services in Linz

Unter dem Namen X-Commerce bietet Schachinger Logistik Linz neu ein zügiges Premium Fulfillment und Prime Services an. Vom „1stCity-Hub“ in der oberösterreichischen Landeshauptstadt ausgehend können Kunden des Fulfillment-Centers ihren Geschäftspartnern die Zustellung innerhalb kürzester Zeiträume anbieten. Benötigt also beispielsweise die Kfz-Werkstatt dringend ein Ersatzteil, dann kann es über den 1st City-Hub zügig geliefert werden.

Für Onlinebesteller, deren Arbeitsplatz sich in der Nähe des City-Hubs befindet, wird zur Selbstabholung ein Parcel-Pick-Up-Store angeboten, der von 8 bis 20 Uhr geöffnet ist. Auch Retouren erfahren dort eine schnelle und unbürokratische Abwicklung. Pakete, die bis 20 Uhr abgegeben werden, stellt Schachinger X-Commerce in Österreich am nächsten Tag, in Deutschland innerhalb von 48 Stunden zu.

Zusätzlich stehen alle Dienstleistungen eines modernen Fulfillment-Centers bereit, darunter Transportsteuerung, Qualitätskontrolle, Stock- und Inventory-Management, Co-Packing und Konfektionierung. Auch alle digitalen Services sind integriert: Onlinezugriff auf Lagerbestände (Active Stock Reporting), Sendungslebenslauf, geplante Zustellzeit sowie Umverfügungsmöglichkeit. Ein Reporting im Hinblick auf Reklamationen, Schäden sowie die allgemeine Qualität runden das X-Commerce-Angebot ab.

Am Standort in Linz bietet Schachinger Logistik 30.000 m² Lager, 1.200 Palettenstellplätze, ein Hochregallager und 500 m² Bürofläche. Die Vielzahl von Mehrwert-Leistungen rund um den Paketversand wird ergänzt um eine Reihe von Express-Varianten und Zusatzservices. Dazu zählen:

-) E-Vans für eine nachhaltige und zuverlässige Nachmittags- und Abendzustellung im Großraum Linz

-) Same-Day-Delivery in ganz Österreich

-) Hightech-Logistik mit 2-Mann-Zustellservice

www.schachinger-logistik.com

Quelle: oevz.com