Schachinger Logistik schwenkt auf Modus Steigflug

„Wir haben ein schwieriges Jahr hinter uns indem wir hohe bilanzielle Wertberichtigungen durchstehen mussten. Gemeinsam mit unseren Hausbanken und Wirtschaftsprüfern ist es uns aber gelungen, eine solide und langfristige Sicherstellung der Finanzierung zu erreichen. Nun stehen wir wieder stabil da und können uns mit voller Kraft dem Kerngeschäft widmen“, sagte Geschäftsführer Benjamin Büscher bei einem Hintergrundgespräch in Wien.

Nach einem historisch schlechten Geschäftsjahr 2015/2016 mit einem negativen operativen Ergebnis von über 2 Mio. Euro musste das Unternehmen im Vorjahr Restrukturierungsmaßnahmen einleiten um langfristig erfolgreich zu sein. Die Veränderungen zur Schaffung schlanker Strukturen für mehr Wettbewerbsfähigkeit zeigen aber bereits Wirkung. Die Vorschau auf das Geschäftsjahr 2016/2017 signalisiert einen Turnaround mit einem positiven Ergebnis von rund 1 Mio. Euro.

„Im Rahmen der notwendigen Neustrukturierung war uns vor allem der Kundenfokus wichtig. Die erfolgreiche Branchenausrichtung bleibt bestehen und wird sogar noch verstärkt“, kündigte Benjamin Büscher größere Investitionen im Bereich Pharmalogistik an.

Ziel des Unternehmens ist es, in Zukunft Mehrwerte sowohl für die Kunden als auch beim Ergebnis zu schaffen. Dazu seien bei einigen Geschäftsfällen auch Preisjustierungen notwendig, die man in einem angemessenen Zeitraum in vertrauensvollen Gesprächen mit den Kunden umzusetzen gedenke, erläuterte Benjamin Büscher.

Nach Monaten interner Neustrukturierung ist Schachinger Logistik mit Firmensitz in Hörsching nun neu aufgestellt. Benjamin Büscher und Peter Overkamp bilden die Geschäftsführung des Unternehmens mit rund 580 Mitarbeitenden an eigenen Standorten in Österreich (550 Personen), Tschechien und Ungarn. Max Schachinger übernimmt den Vorsitz in Beirat.

www.schachinger-logistik.com

Quelle: oevz.com