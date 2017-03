Schwedischer Retailer Exertis CapTech automatisiert mit KNAPP

Neue DistributionszentrumExertis CapTech, führender skandinavischer Retailer für IT-Equipment und Unterhaltungselektronik, investiert in ein neues, automatisiertes Lager in Mölndal, Schweden. Seit seinen Anfängen ist das Unternehmen mit Sitz und Zentrallager in Göteborg jährlich gewachsen und erzielte 2016 einen Umsatz von 1,8 Mrd. SEK (190 Mio. EUR).

Das neue Distributionszentrum entsteht auf 19.000 m² und soll, neben dem laufenden Wachstum, auch Raum für zukünftige Erweiterungen bieten. “Um mehr Effizienz zu schaffen haben wir die Arbeitsprozesse vereinfacht und uns für für eine hochautomatisierte Lösung entschieden. Die Anlage ermöglicht uns, mit geringeren Transaktionskosten unsere Lieferkapazitäten zu vergrößern und auch in Zukunft zu erweitern”, so Daniel Johansson, CEO Exertis CapTech.

Im Zentrum der Lösung steht ein OSR Shuttle™ – kommissioniert wird im Ware-zur-Person-Verfahren an ergonomischen Pick-it-Easy Arbeitsplätzen direkt in Versandkartons. Die Kartons werden automatisch verschlossen und für den Versand an Kunden oder Vertriebspartner bereitgestellt. Die Lagerung im OSR Shuttle™ erfolgt gemischt in Behältern oder Originalkartons, dadurch ist es möglich, sowohl einzelne Artikel als auch Originalkartons ohne zusätzliches Bearbeiten oder Umpacken auszuliefern.

“Nach Analyse und Bewertung verschiedener Ansätze entschieden wir uns für eine Shuttle-Lösung von KNAPP, weil das Unternehmen neben sehr guten Referenzen auch eine flexible Gesamtlösung mit großartigem Service bot – und all das zu einem attraktiven Preis”, meint Magnus Gustafsson, Technical Manager bei Exertis CapTech.

Über Exertis CapTech

Exertis CapTech mit Sitz in Göteborg ist im IT- und AV-Sektor und im Bereich Unterhaltungselektronik (Spiele, Filme, Bücher und Spielwaren) führend in Skandinavien. Kernkompetenz ist außerdem der Zusammenbau und die Konfiguration von PCs. Die Niederlassungen befinden sich in Stockholm, Helsingborg, Umeå sowie in Sandefjord, Norwegen. Das Zentrallager von Exertis CapTech befindet sich in Göteborg, der Umsatz beläuft sich auf 1,8 Mrd. SEK (190 Mio. EUR). Das Unternehmen arbeitet mit 250 Lieferanten zusammen und hat 4.000 Vertriebspartner in allen skandinavischen Ländern.

Über KNAPP

KNAPP bietet Automatisierungslösungen für Distribution und Produktion sowie kleinere Fördersysteme für Paletten. Zusammen mit Produktion und Projektmanagement der KNAPP AB in Schweden bietet KNAPP die Möglichkeit, Kunden in allen skandinavischen Ländern mit kurzen Lieferzeiten und einer lokalen Serviceorganisation zu unterstützen. KNAPP verfügt über zahlreiche Referenzen in allen skandinavischen Ländern. Die schwedische Niederlassung befindet sich in Åstorp. Der Konzern mit Sitz in Graz, Österreich, verzeichnete im Wirtschaftsjahr 2015/16 einen Umsatz von 5,5 Mrd. SEK (580 Mio. EUR).

