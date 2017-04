Seifert Logistics Group erweitert die Geschäftsleitung

Die Seifert Logistics Group rüstet sich auf der Geschäftsleitungsebene für zukünftige Aufgaben. Zwei neue Führungskräfte ergänzen ab 1. Mai diesen Jahres die Geschäftsleitung. Inhaber und Geschäftsführer Harald Seifert setzt dabei mit Oliver Rupps (54) und Holger Hartung (53) auf Erfahrung und Know-how.

Oliver Rupps wird sich als Geschäftsbereichsleiter Unternehmensentwicklung der schnell wachsenden Seifert Logistics Group annehmen. Seifert-Personalchef Dario Dante Oncsak: „Wir sind im letzten Jahr allein um 650 Mitarbeiter an unterschiedlichen Standorten gewachsen. Das setzt auch die Neujustierung des ein oder anderen strategischen Prozesses voraus.“ Oliver Rupps, gebürtiger Stuttgarter, ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern. Als studierter Betriebswirt sammelte er in der Automobilindustrie und als Vorstand und Geschäftsführer in der Industrie und im Handel nationale wie internationale Erfahrung. In seiner Freizeit ist Oliver Rupps begeisterter Tennisspieler und Mountainbiker.

Den Geschäftsbereich Logistik verantwortet ab 1. Mai 2017 Holger Hartung. Auch er wird zugleich Mitglied in der Geschäftsleitung. Den wachsenden Aufträgen im Bereich Kontraktlogistik mit einem Automotive-Schwerpunkt wird die Seifert Logistics Group mit der Personalie Hartung gerecht. Dieser sammelte in Geschäftsführerfunktion über viele Jahre internationale Automotive Logistikerfahrung in Europa, Asien sowie in Süd- und Nordamerika. Der in Frankfurt am Main geborene Hartung ist verheiratet, Vater von zwei Kindern und passionierter Reisefan. „Ich liebe es, mit der Familie zu verreisen, wenn es der Terminkalender zulässt. Allerdings kann ich auch schon bei einem schönen Familienausflug in unserer Heimat herrlich entspannen“, so Hartung.

Quelle: Seifert Logistics Group

Quelle: mylogistics.net