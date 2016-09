Serviceabteilung von Wegener+Stapel unter neuer Führung

Das Traditionsunternehmen Wegener + Stapel Fördertechnik GmbH, Bergen, Premium Anbieter in der Förder- und Kommissioniertechnik, hat Gerd Feldmann zum Leiter der Serviceabteilung berufen.

Der 50-jährige Intralogistik-Spezialist hat die Leitung des Service-Teams mit Wirkung zum 01. Juli 2016 übernommen. Feldmann gilt als erfahrener Kenner der Branche und Experte auf dem Gebiet der Steuerungstechnik und bringt fast 30 Jahre Berufserfahrung unter anderem als GU-Projektleiter bei einem namhaften Systemanbieter in das Unternehmen ein.

Als Leiter des Service-Teams wird Feldmann den geplanten strategischen Ausbau des Service-Portfolios von Wegener+Stapel prägen. „Aufgrund der wachsenden Dynamik in den Unternehmensprozessen sind Anpassungen, Modifikationen und Funktionserweiterungen bei installierten Logistiksystemen heute in höherem Maße nachgefragt als noch vor zehn Jahren“, erklärt Manfred Schleicher, geschäftsführender Gesellschafter der Wegener+Stapel Fördertechnik GmbH. „Daher gewinnt das Geschäftsfeld After-Sales und Retrofit zunehmend an Bedeutung. Vor diesem Hintergrund sind wir sehr froh mit Gerd Feldmann eine fachkompetente und erfahrene Führungskraft gewonnen zu haben.“

Über Wegener+Stapel

Wegener+Stapel ist seit 1967 ein Qualitätsbegriff für Fördertechnik und Automatisierungslösungen in der Produktion und Distribution. Wir dürfen namhafte Produzenten der Automobilindustrie, deren OEM’s sowie Unternehmen der Distributionslogistik zu unserem Kundenstamm zählen. Viele dieser Kunden schätzen unsere partnerschaftliche und auf Langfristigkeit ausgerichtete Zusammenarbeit sowie den zuverlässigen Service mit konsequenter Kundenorientierung. Unsere innovativen Leistungen und Produkte begleiten den kompletten Lebenszyklus einer Investition in Intralogistik. Von der Konzeption und Lösungsfindung über die Lieferung und Inbetriebnahme bis zum After-Sales Service (inklusive Retrofit) bieten wir durchgängige Qualität. Abgerundet durch effiziente IT-Lösungen übernehmen wir auf Wunsch gerne die Gesamtverantwortung als Generalunternehmer.

Pressekontakt:

Wegener + Stapel Fördertechik GmbH

Schleicher Manfred

Goldbergweg 22, 29303 Bergen

Tel. +49 (5051) 478-0

www.westa.ws