Software für den Omnichannel-Commerce

SALT Solutions auf der EuroShop in Düsseldorf

SALT Solutions wird vom 5. bis zum 9. März 2017 in Halle 6 an Stand A28 auf der EuroShop in Düsseldorf Software für den erfolgreichen Weg in den Omnichannel-Commerce vorstellen. Dabei dreht sich alles um das alexa Retail System, das speziell auf die flexiblen Prozesse im Omnichannel-Commerce ausgelegt ist. Als ERP-System des Jahres 2016 in der Kategorie Einzelhandel bietet das modular aufgebaute Warenwirtschaftssystem die wichtigste Voraussetzung für den Omnichannel-Commerce: zentrales Management aller Verkaufskanäle in einem System.

alexa Retail System für Flexibilität im Omnichannel-Commerce

Mit dem alexa Retail System for Omnichannel-Commerce behalten Einzelhandelsunternehmen ihr gesamtes Sortiment, ihre Kunden sowie die Warenbewegungen über alle Verkaufskanäle hinweg jederzeit im Blick. Das alexa Retail System bietet Module mit Funktionalitäten für alle Handelsprozesse – von der Planung über die Warenwirtschaft und Lagerverwaltung bis zum Controlling und der Finanzbuchhaltung. Durch die konfigurative Flexibilität von alexa können Händler ihre Omnichannel-Prozesse mit geringem Aufwand nachsteuern und der Unternehmensentwicklung jederzeit anpassen.

Moderne Software-Lösungen für attraktive Einkaufserlebnisse

Zusätzliche Software für Services im Omnichannel-Commerce sorgt für weitere Highlights der Messe: Mit der Business-Plattform alexa UI lassen sich schnell und einfach Web-Apps für jedes denkbare Szenario entwickeln – mit höchster Usability auf allen Endgeräten. Neben individuellen Entwicklungen bietet alexa UI auch vorkonfigurierte Web-Apps wie die intelligente Umkleidekabine alexa ePOS und das Tablet-basierte Beratungsterminal alexa Markenberater.

Abgerundet wird das Leistungsangebot von SALT Solutions durch Software für integrierte Lösungen im E-Commerce sowie durch die mobilen Business-Applikationen SOLO Buy und SOLO Sales. Diese iPad-basierten Apps unterstützen den Vertrieb und Einkauf im Außendienst und arbeiten offline mit integrierter Datenbank. Über ein bi-direktionales Synchronisationsverfahren stehen den Mitarbeitern immer genau die richtigen Daten für den jeweiligen Termin zur Verfügung.

Zudem stellt SALT Solutions LogBase vor, die Logistikplattform für den Einzelhandel. Mit LogBase lassen sich alle logistischen Prozesse vom Lager bis in die Filiale oder zum Endkunden abwickeln – auch mit einer integrierten Lösung für das revolutionäre Lagerkonzept AutoStore.

SALT Solutions

Christian Kucklick

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Fon: +49 931 46086 2552

Fax: +49 931 46086 2409

Mail: christian.kucklick@salt-solutions.de