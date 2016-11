Sparte Transport und Verkehr startet Aktion in Wiener Schulen

Die Wiener Logistikunternehmen sind stets auf der Suche nach jungen, motivierten Mitarbeitern. Kaum eine Branche ist so international, bunt und vielfältig und in keinem anderen Bereich sind die Wege zu einer erfolgreichen Karriere so unterschiedlich wie in der Logistik.

Neben der Absolvierung eines einschlägigen Studiums kann in der Logistik der Abschluss einer Lehre (Speditionskaufmann/-frau sowie aufbauend Speditionslogistiker/-in) der Startschuss zu einer Karriere sein, die nicht selten in leitenden Positionen endet. Jugendlichen, die sich für eine Lehre entscheiden, ist das aber oft nicht bewusst.

Davor Sertic, Spartenobmann Transport und Verkehr in der Wirtschaftskammer Wien, rief die Aktion „Das Abenteuer Logistik“ ins Leben. Gemeinsam mit der „Jungen Wirtschaft Wien“ und mit Unterstützung der Bildungsinitiative „Teach for Austria“ besuchen junge Logistikbotschafter Wiener Schulen und bringen dabei Schülern im Alter von 13 bis 14 Jahren die Logistikbranche näher.

Ganz besonders in Polytechnischen Schulen und Neuen Mittelschulen in denen viele Jugendliche mit Migrationshintergrund zur Schule gehen, ist auch eine weitere Facette besonders interessant: „Die Logistikbranche ist international, man kann seine Muttersprache einsetzen und man reist sehr viel zu Kunden. In meinem eigenen Unternehmen arbeiten Menschen aus 17 verschiedenen Nationen. Gerade in dieser Branche ist die Mehrsprachigkeit, die viele Schüler bereits durch ihren familiären Hintergrund mitbringen, ein großer Vorteil, der von vielen Unternehmen geschätzt wird“, unterstreicht Davor Sertic.

