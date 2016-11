Spatenstich bei TGW in Marchtrenk

Die TGW Logistics Group mit Headquarter in Wels erweitert ihren Hauptstandort in Oberösterreich und baut einen neuen Büro- und Produktionskomplex in Marchtrenk. 2015 erstand der führende Systemanbieter von Intralogistiklösungen einen 75.000 Quadratmeter großen Baugrund, wo bis Mitte 2018 ein neues Bürogebäude und eine Fertigungshalle entstehen werden. Am 16. November 2016 fand der Spatenstich für das Großprojekt statt.

Direkt neben der B1 in Marchtrenk investiert TGW etwa 55 Millionen Euro in das neue TGW-Unternehmensgebäude, das 2018 für mehr als 700 Mitarbeiter eröffnet wird.

Wachstum und Strategie

Im Zuge des Wachstumskurses der TGW-Gruppe suchte das Welser Unternehmen ein geeignetes Grundstück nahe dem Headquarter, um die Wachstumspläne realisieren zu können. „Mit dem neuen Grundstück in Marchtrenk sind wir nur einen Katzensprung von den bestehenden Bürogebäuden in Wels entfernt. Mitte 2018 übersiedeln über 500 TGW-Mitarbeiter in die neuen Büroräumlichkeiten, dazu kommen etwa 200 Mitarbeiter für die Fertigung“, freut sich Georg Kirchmayr, CEO der TGW Logistics Group.

Das neue Gebäude wird als funktional-repräsentatives Gebäude genutzt. Im Sinne der TGW-Philosophie werden die neuen Räumlichkeiten energieeffizient realisiert: Photovoltaik und Solarenergie kommen zum Einsatz, um so viel Energie wie möglich selbst zu produzieren. „Wir bauen eine Art Niedrigenergiehaus für unser Business“, so Georg Kirchmayr. „Ein neuer Showroom wird uns ermöglichen, unseren Kunden die TGW-Technologien in einem topmodernen Setting zu demonstrieren – state-of-the-art nicht nur bei unseren Intralogistiklösungen, sondern auch bei unseren Betriebsgebäuden.“

TGW denkt an die Zukunft

Der TGW-Chef ist überzeugt: „Nur ein Mitarbeiter, der sich in seinem täglichen Tun motiviert und verstanden fühlt, kann sich gut weiterentwickeln und sein volles Potenzial entfalten. Dafür möchten wir die optimale Umgebung schaffen. Für die Bürobereiche entwickeln wir dafür ein Open Office-Konzept, das den Ergebnissen neuester wissenschaftlicher Studien entspricht sowie an aktuelle, innovative Projekte angelehnt ist. Dieses neue Konzept soll sowohl das produktive Arbeiten, die interne Kommunikation als auch das persönliche Wohlbefinden der Mitarbeiter fördern. Unser neues Mitarbeiterrestaurant sowie diverse Sportmöglichkeiten – unter anderem ein Fitnesscenter – werden hier bestimmt eine wichtige Rolle spielen.“ Dieser Schritt ist die erste Baustufe. Der Neubau von TGW wird so angelegt, dass jederzeit die Büro- und Fertigungsflächen nachträglich erweitert werden können. „So sind wir auch weiterhin für die Zukunft bestens vorbereitet“, so Georg Kirchmayr.

Quelle + Bildquelle: TGW Logistics Group GmbH

Quelle: mylogistics.net