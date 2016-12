Spedition Jöbstl erweitert Führungsteam in Kärnten

Die Jöbstl Gesellschaft m.b.H. erweitert ihr Führungsteam am Standort Fürnitz. Markus Lora wird mit 1.1.2017 neuer operativer Leiter der Niederlassung in Kärnten. Der gelernte Spediteur trat 2003 ins Unternehmen ein und war in den letzten beiden Jahren als stellvertretender Niederlassungsleiter tätig.

Markus Lora übernimmt die leitende Position von Horst Türk, der 2014 in die Geschäftsführung der Jöbstl Gesellschaft m.b.H. berufen wurde, wo er mittlerweile für alle österreichischen Jöbstl Standorte verantwortlich zeichnet.

Die Jöbstl Gruppe beschäftigt ca. 250 Mitarbeiter an zehn Standorten in Österreich, Slowenien, Ungarn, Rumänien, Bulgarien und neu in Deutschland. Strategische Partnerschaften in vielen weiteren Ländern ergänzen das dichte Netz des Unternehmens in Familienbesitz.

