    Staatsmeisterschaften „Austria Skills 2017“

Unsere Branche bekennt sich zur Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von Ausbildungsmaßnahmen junger Menschen in unseren Betrieben. Das duale Ausbildungssystem in Österreich – die Lehre – ist weltweit anerkannt. Wir wollen das Know-How und die Fertigkeiten unserer ausgebildeten Speditionskaufleute als Aushängeschild unserer Branche präsentieren und organisieren deshalb zum 2. Mal die Staatsmeisterschaften „AustriaSkills Speditionskaufmann/-frau 2017“ vom 9. bis 11.11.2017 in Graz.

„Bei der Umsetzung unseres Projektes AustriaSkills 2017 haben wir wieder besonderen Wert auf die Einbeziehung der vier österreichischen Berufsschulen gelegt“, erklärt Mag. Sandra Huber, MA, Geschäftsführerin des Fachverbandes Spedition & Logistik, „diese bereiten mit uns die Aufgabenstellungen fachlich auf und unterstützen beim Bewerb vor Ort.“ Vor zwei Jahren nahm mit den jungen Speditionskaufleuten erstmals ein nicht-handwerklicher Beruf an AustriaSkills teil. „Dies stellt die hervorragende Exzellenz der österreichischen Spediteure – sowohl mit ihrer Dienstleistung als auch bei der Lehrlingsausbildung – einmal mehr unter Beweis“, ergänzt Fachverbandsobmann KR Alfred Schneckenreither, „und zwar weit über unsere Bundesgrenzen hinaus: Sarah Ruckenstuhl (20, DHL Freight) vertritt Österreich erstmals in der Folge bei den WorldSkills 2017 in Abu Dhabi.

Engagierte, junge Fachkräfte sollen dabei ihr Können zeigen und praxisnahe Aufgaben lösen. Dieser Bewerb soll in Folge in die bereits regelmäßig erfolgreich abgehaltenen, internationalen Berufswettbewerbe EuroSkills eingebettet sein. Wie kann man sich beteiligen?

Zugelassen sind Speditionskaufleute (Lehrabschluss bis zum 31.07.2017) unter 25 Jahren (geboren ab dem 1. Jänner 1993).

Anmeldungen können ab sofort direkt durch den Bewerber oder den Betrieb bei der jeweiligen Fachgruppe des Bundeslandes (siehe Kontaktdaten) erfolgen.

Inhaltlich sind folgende Angaben erforderlich:

kurzes Motivationsschreiben

Daten des Bewerbers (Name, Adresse, Kontaktdaten, Betrieb, Geb.datum)

Zeugnisse (LAP und Abschlusszeugnis)

Die Anmeldefrist endet am 31.07.2017.

Was erwartet den Bewerber?

Nach Einlangen der Anmeldeunterlagen werden die Kriterien geprüft und eine erste Vorauswahl getroffen. Es folgt eine Einladung zum Hearing in die Fachgruppe.

Ausschlaggebend für die Beurteilung sind die LAP, der Notendurchschnitt des Abschlusszeugnisses sowie das Ergebnis des Hearings.

Der Bewerb wird insgesamt rund 16 Stunden umfassen, die auf drei Tage aufgeteilt sind. Es werden 7 Module abgehalten:

Neukundengewinnung

Offertkalkulation

Transportabwicklung

Transportkalkulation

Abwicklung Seefracht

Reklamationsbearbeitung

Schadensbearbeitung

Auf den Sieger wartet neben der Auszeichnung ein Kurztrip nach Shanghai mit Begleitung (Flug und Hotel).

