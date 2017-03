Starkes Wachstum bei cargo-partner Asia-Pazifik

Die Geschichte von cargo-partner in Asien begann 2004, als das Unternehmen eine Zweigstelle in Taipei (Taiwan) eröffnete. Es folgten Niederlassungen in Hong Kong (2005) und Shanghai (2006).

Im Jahr 2007 hatte cargo-partner in der Asia-Pazifik-Region Rentabilität erreicht und seine Repräsentanz auf sieben Büros mit insgesamt 190 Mitarbeitern erweitert. Im Jahr 2010 gab es 13 Büros mit 405 Mitarbeitern in ganz Asien, 2016 bereits 22 Standorte mit 580 Mitarbeitern in China, Hongkong, Malaysia, Singapur, Südkorea, Taiwan, Thailand und Vietnam.

In den Jahren von 2006 bis 2016 steigerte cargo-partner den Umsatz in der Region Asia-Pazifik von 23 Mio. Euro auf 180 Mio. Euro. Für 2020 hat sich das Unternehmen 300 Mio. Euro Umsatz zum Ziel gesetzt.

Zu den jüngsten Meilensteinen zählt die Eröffnung eines Zolllagers mit 3.700 m² Fläche in Shanghai im Oktober 2016. Momentan konzentriert sich cargo-partner in Asien stark auf die kontinuierliche Entwicklung seiner Services, insbesondere im Hinblick auf Informationstechnologie, eCommerce-Lösungen und Vertikalmarkt-Expertise in den Bereichen Lebensmittel und Getränke, Healthcare sowie Mode und Textilien.

Luca Ferrara, CEO Asia Pacifik von cargo-partner: „2016 war ein Jahr großer Errungenschaften für cargo-partner in der Region Asia-Pazifik. Wir konnten unseren Umsatz um 26 Prozent und unsere Rentabilität um 71 Prozent steigern und haben wichtige Meilensteine für die Region erreicht. Im Jahr 2017 werden wir unsere Services weiter verbessern, indem wir an der Spitze der Innovation bleiben und das Potenzial des Wandels zu unserem Vorteil nutzen.“

cargo-partner ist ein privat geführtes, mittelständisches Unternehmen und Komplettanbieter logistischer Services mit besonderen Stärken in den Bereichen der Informationstechnologie, Luft- und Seefracht. Das vor mehr als 30 Jahren gegründete Unternehmen erwirtschaftete im Jahr 2016 mit 2.588 Mitarbeitern einen Umsatz von 541 Mio. Euro.

Quelle: oevz.com