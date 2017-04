Start der grünen Nummerntafel für E-Autos in Österreich

Die grüne Nummerntafel für elektrisch betriebene Fahrzeuge gilt ab 1. April und ist ab 3. April in allen Zulassungsstellen erhältlich. Neu zugelassene E-Autos erhalten das Kennzeichen mit grüner Schrift automatisch. Besitzerinnen und Besitzer bereits angemeldeter Elektrofahrzeuge können ihre Nummerntafeln bei der Zulassungsstelle austauschen.

„Mit dem grünen Kennzeichen sind E-Autos auf einen Blick erkennbar. Damit geben wir Gemeinden ein Instrument in die Hand, einfach und schnell zusätzliche Anreize für den Umstieg auf saubere E-Autos zu setzen. Ein Beispiel dafür ist gebührenfreies Parken. So gewinnt die Elektromobilität weiter an Fahrt“, sagt Verkehrsminister Jörg Leichtfried. Seit Anfang März seien bereits rund 1.500 Förderanträge für Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge sowie Plug-in-Hybride und Range Extender eingelangt.

In einigen österreichischen Städten wie etwa Graz, Klagenfurt, Villach, Innsbruck, Krems und Wels sind Elektrofahrzeuge bereits jetzt von Parkgebühren befreit. Die grünen Nummerntafeln erleichtern es den Gemeinden, weitere Anreize für E-Autos zu setzen und diese über einen Blick auf das Kennzeichen einfach zu kontrollieren.

Die grüne Nummerntafel hat denselben Preis wie das herkömmliche Kennzeichen und gilt für alle reinen Elektro- und Brennstoffzellenautos und kleinere einspurige E-Kraftfahrzeuge. Grüne Wechselkennzeichen können nur angemeldet werden, wenn beide Fahrzeuge Elektrofahrzeuge sind.

Der Umstieg auf die grüne Nummerntafel ist nicht verpflichtend, alte Kennzeichen bleiben gültig. Es ist auch weiterhin auf Wunsch möglich, statt der grünen Nummerntafel ein normales Kennzeichen für das Elektroauto zu beantragen.

www.bmvit.gv.at

Source: oevz.com/en