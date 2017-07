Start des ersten Chinazuges mit Fertigfahrzeugen nach Zeebrugge

Der erste Bahntransport mit Fertigfahrzeugen aus dem VOLVO-Werk in der nordöstlichen chinesischen Provinz Heilongjiang bis in den belgischen Hafen Zeebrugge wurde am vergangenen Freitag unter anderem von Vertretern der belgischen Regierung, des chinesischen Automobillogistikers Changjiu Logistics, des Bahnoperateurs HAO Logistics und von DB Cargo in Empfang genommen.

Die Fahrzeuge des Modells VOLVO S90 werden in Containern mit Hilfe von Befestigungsgestellen, sogenannten Rack-Systemen, auf der 9.800 Kilometer langen Reise über die Nordroute zwischen China und Europa transportiert. Auf seiner Reise ab China passiert der Zug in rund 18 bis 20 Tagen Russland, Weißrussland, Polen, Deutschland und Belgien. Mit der neuen Verbindung unterstützt der schwedische Automobilhersteller die chinesische „One Belt, One Road“-Initiative zur Stärkung der Eisenbahn¬verbindung zwischen China und Europa.

Mehrmals pro Woche werden auf dieser Verbindung Züge mit bis zu 200 Fahrzeugen zwischen China und Zeebrugge transportiert. Bis Ende des Jahres soll die Zugfrequenz auf fünfmal pro Woche erhöht werden. DB Cargo Logistics übernimmt die Verantwortung ab der chinesisch-russischen Grenze bis nach Zeebrugge. Dabei arbeitet DB Cargo Logistics für den russischen Streckenabschnitt mit Far East Landbridge (FELB) zusammen. Die europäische Strecke ab der polnisch-weißrussischen Grenze in Brest übernehmen die DB Cargo Landesgesellschaften in Polen und Deutschland. In Belgien übernimmt die Partnerbahn Lineas bis zum Entladeterminal.

„Wir freuen uns mit Changjiu und HAO die Landverbindung per Bahn zwischen China und Europa für die Automobilindustrie deutlich ausbauen zu können. Da auch andere Industriebranchen immer mehr die Möglichkeiten und Vorteile der ‘Schienenbrücke‘ zwischen China und Europa sehen, erwarten wir eine stark steigende Nachfrage auf dieser Verbindung“, so Jens Nöldner, Geschäftsführer der DB Cargo Logistics GmbH. Per Schiene sind die Waren und Güter doppelt so schnell wie per Schiff, halb so teuer wie per Flugzeug unterwegs und schonen dabei noch die Umwelt.

„Changjiu verfolgt in Europa eine Wachstumsstrategie, die den Kunden integrierte Lösungen durch Logistik-Hubs, Transportnetzwerke und kreative Value Added Services bietet. Dies gelingt nur in enger Zusammenarbeit mit Partnern, die sich durch den besten Service einen guten Ruf in Ihrer Branche erarbeitet haben. Wir haben großes Vertrauen, dass uns DB Cargo mit seinem großen Europäischen Netzwerk und seinem hohen Bekanntheitsgrad unterstützt, unsere Ziele zu erreichen“, so Dr. Chen Gang, Managing Director Changjiu Logistics.

Quelle: DB Cargo

Quelle: mylogistics.net