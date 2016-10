Stef und Nordfrost schließen europäische Allianz

Am 6. Oktober kamen in der Nordfrost Europa-Zentrale in Schortens (Norddeutschland) die Geschäftsführungen der beiden Kühllogistiker zur feierlichen Unterzeichnung einer Vereinbarung über die neue europäische Allianz in der Tiefkühllogistik zusammen. Die beiden Unternehmen, die im Tiefkühlsektor etwa gleich stark aufgestellt sind, weisen eine hohe Übereinstimmung in Bezug auf das Know-how, das Serviceportfolio, den Qualitätsanspruch und ihre Unternehmensphilosophien auf, sodass sie sich nun für eine intensive strategische Zusammenarbeit in Form einer Allianz entschieden haben.

Die Nordfrost hat ihren Sitz in Deutschland (35 Tiefkühllagerstandorte) und ist mit ihrer internationalen Transportlogistik vor allem in Mittel- und Nordeuropa (Skandinavien, Großbritannien, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Österreich, Schweiz, Italien) sowie in Osteuropa präsent. Stef betreibt über Frankreich hinaus seine Aktivitäten im Kältesektor in sechs europäischen Ländern im Süden und Norden: Schweiz, Spanien, Portugal, Italien, Belgien und Niederlande. In dieser Partnerschaft werden die gleichberechtigten Unternehmen Nordfrost und Stef ihre länderübergreifenden operativen Strukturen miteinander verknüpfen.

Mit einem Netz aus 75 Tiefkühllagerhäusern und 1,3 Mio. Tiefkühl-Palettenstellplätzen mit speziell ausgelegten Umschlagsplattformen sowie einer Flotte aus 3.500 Kühlfahrzeugen stellen die beiden Konzerne ihren Kunden im In- und Ausland nun ein europaweit flächendeckendes Tiefkühlnetzwerk für Lagerlogistik und die Verteilung von Sammelladungen bereit. Dieses berücksichtigt die neuesten geltenden Normen (IFS/BRC) und bietet optimale Lösungen für hohe Kundenanforderungen im Hinblick auf Qualität, Leistung und Flexibilität sowie attraktiven Lieferzeiten.

www.nordfrost.de; www.stef.com

Quelle: oevz.com