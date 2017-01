Stefan Stumpf ist neuer Geschäftsführer der Stöcklin Logistik GmbH

Am 01.10.2016 hat Dipl.-Ing. Stefan Stumpf die Geschäftsleitung der Stöcklin Logistik GmbH, Netphen, übernommen. In dieser Position fokussiert der 49-jährige die Intensivierung der Vertriebsaktivitäten auf dem deutschen Markt in Verbindung mit einer konsequenten Orientierung an den kundenspezifischen Vorstellungen und Erfordernissen.

Die Stöcklin Logistik GmbH ist ein Tochterunternehmen der Stöcklin Logistik AG, Dornach, Schweiz, die als produzierender Dienstleister und Generalunternehmer im Bereich der Intralogistik weltweit rund 500 Mitarbeitende beschäftigt. Als neuer Geschäftsführer der deutschen Niederlassung bringt Stefan Stumpf langjährige Vertriebs- und Führungserfahrung in die Gruppe ein. Darüber hinaus stützt sich sein Engagement auf ausgewiesenes strategisches und operatives Know-how im Supply-Chain-Engineering.

„Stöcklin Logistik hat sich im Verlauf von 80 Jahren zu einem international führenden Integrator von Intralogistiklösungen entwickelt, der relevante Schlüsselgewerke mit Qualitätsprodukten aus eigener Produktion abdeckt – dafür stehen beispielsweise das BOXer-System für die vollautomatische Kleinteilelagerung und die MASTer-Reihe für Paletten, jeweils inklusive Lagerverwaltung und Materialflusssteuerung (LVS/MFR). Diese Stärken im bundesweiten Neu- und Bestandskundengeschäft zu verankern und das Vertrauen in die Marke Stöcklin Logistik zu stärken, sind Herausforderungen, die ich gerne annehme.“ Durch Konzentration auf das Service-Geschäft in den vergangenen Jahren sei das Unternehmen in diesem wichtigen Markt zwar existent, spiele in der öffentlichen Wahrnehmung aber nicht in der ersten Riege der Branchenführer mit. Dies soll sich ändern: Stöcklin Logistik ist wieder da und wird präsenter sein denn je“, betont der neue Chef der Deutschlandgesellschaft.

Vor seinem Wechsel zum Komplettanbieter war Stefan Stumpf in verschiedenen führenden Vertriebs- und Managementfunktionen tätig. Expertise im Bereich der Intralogistik – bis hin zur Konzeption von Softwarelösungen auf ERP- und LVS-Ebene – sammelte er unter anderem über fast zwei Jahrzehnte im Dienst von Kardex Deutschland. Sein Credo: „Fachliche Kompetenzen und Erfahrungen, verbunden mit ausgeprägtem konzeptionellen und unternehmerischem Denken und hoher Umsetzungskraft, sind die Basis meines beruflichen Handelns und unabdingbar für langfristige Kundenzufriedenheit.“

