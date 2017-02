Supply Chain Management und Logistik: Board Academy und KLU starten neues Seminarkonzept

Ab April 2017: Speziell entwickelte Seminare für Geschäftsführungsmitglieder, Aufsichtsratsmitglieder und obere Führungskräfte – von Make or Buy über Finanzierung bis Digitalisierung. Branchenkenner, Manager und Gremienexperten der KLU, Board Academy, Kühne + Nagel, Lufthansa Technik und Michelin leiten und begleiten bundesweit einzigartige Seminare.

Die Board Academy (www.board-academy.com) bietet ab April 2017 gemeinsam mit der Kühne Logistics University (KLU, www.the-klu.org) in Hamburg ein bundesweit bislang einzigartiges Seminarkonzept für Geschäftsführungsmitglieder, Aufsichtsratsmitglieder und obere Führungskräfte an: Zwei speziell für Executives und Non-Executives entwickelte Module bieten präzise auf die Anforderungen der jeweiligen Zielgruppe zugeschnittene Supply Chain Management und Logistik Inhalte. Guido Happe, Gründer und Geschäftsführer der Board Academy, sieht einen wachsenden Bedarf für Peer-to-Peer Seminare in diesen Bereichen: „Ein exzellentes Supply Chain Management schafft echte Werte im Unternehmen und sichert Wettbewerbsfähigkeit, aber auch Wachstum. Dazu muss jeder Manager sein Unternehmen verstehen. Gemeinsam mit der KLU wollen wir als Peer-to-Peer Experte Managementpersönlichkeiten helfen, wirksamer zu sein. Für uns ist die international führende Hochschule für Supply Chain Management und Logistik, die KLU, der ideale Partner.“

Präzises Verständnis für Supply Chain Strukturen und Prozesse ist zentraler Erfolgsfaktor

Rod J. Franklin, Professor der Fakultät Logistik und Academic Director of Executive Education an der KLU, hat das Konzept gemeinsam mit der Board Academy entwickelt und fügt hinzu: „Die Supply Chain nimmt direkten Einfluss auf die Fähigkeit eines Unternehmens, seine strategischen und finanziellen Ziele zu erreichen sowie rechtliche Anforderungen zu erfüllen. Daher müssen Board Mitglieder ein präzises Verständnis für Strukturen und Prozesse der Supply Chain ihres Unternehmens aufbauen – nur so lassen sich Erfolg steuern und Risiken minimieren.“ Die beiden zweitägigen Seminare vertiefen Themen wie Make or Buy, Finanzierung, Digitalisierung, Performance Management, Compliance and Regulatory Systems sowie Corporate Strategy, Innovation und Leadership.

Experten der KLU, Board Academy, Kühne + Nagel, Lufthansa Technik und Michelin leiten Seminare

Beide Seminare werden von Experten der Board Academy und KLU sowie erfahrenen Managern, Branchenkennern und Gremienexperten aus der Industrie – unter anderem von Kühne + Nagel, Lufthansa Technik und der Michelin Group – geleitet und begleitet. Dialogpartner aus der Unternehmenspraxis bieten mit Impulsvorträgen, Diskussionen und gemeinsamen Abendessen wichtige Perspektiven auf effektives Logistik und Supply Chain Management. Das Seminarkonzept ergänzt gezielt das seit Jahren gemeinsam mit Partnern wie PwC, Beiten Burkhardt und der Commerzbank durchgeführte Programm der Board Academy: In sechs intensiven Fachmodulen erhalten Geschäftsführer, Vorstände und Manager das nötige Wissen und Know-how für die Arbeit in Aufsichts- und Beiräten – und werden anschließend aktiv in passende Mandate vermittelt. Mehr als 120 Vorstände, Geschäftsführer, Bei- und Aufsichtsräte aus zahlreichen Branchen haben die Board Academy bereits erfolgreich absolviert.

Die Board Academy (www.board-academy.com) ist eine internationale Initiative für Qualifikation, Integrität und gesellschaftliche Verantwortung in Aufsichtsräten und Beiräten. Erfahrene Experten bereiten Geschäftsführer, Vorstände und andere Führungspersönlichkeiten in einem umfassenden Zertifizierungsprogramm gezielt auf die komplexen und anspruchsvollen Herausforderungen moderner Gremienarbeit vor. Die Board Academy vermittelt Absolventen gezielt in passende Mandate, unterstützt Unternehmen bei der Besetzung von Gremien und ermöglicht Aufsichts- und Beiratsmitgliedern individuelle und praxisnahe Weiterentwicklungsmöglichkeiten.

Pressekontakt:

Marc Kluge

Telefon: 0201 / 5178 4108

E-Mail: marc.kluge@board-partners.com

Huttropstraße 60, 45138 Essen