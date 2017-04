„Tag der Logistik“ 2017 – 30 Logistikunternehmen stellen Berufsmöglichkeiten in Halle vor

Zum „Tag der Logistik“ am 27. April veranstaltet das Netzwerk Logistik Leipzig-Halle zusammen mit der Agentur für Arbeit Halle und dem Jobcenter Halle eine Logistikjob-Messe. In der Zeit von 9.00 bis 15.00 Uhr stellen sich in der Georg-Friedrich-Händel-Halle 30 Logistikunternehmen aus der Region vor und informieren über die vielfältigen Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten in der Branche.

Die mitteldeutsche Logistikbranche will weiter wachsen und hat zahlreiche offene Stellen zu besetzten. Schülern, Studenten sowie Arbeits- und Ausbildungsplatzsuchenden bietet sich auf der Logistik-Messe „Logistikberufe haben Zukunft“ die Gelegenheit, an einem Tag verschiedenste Unternehmen und Berufsbilder kennenzulernen.

Bei zahlreichen Kurzpräsentationen können sich Interessierte über die facettenreiche Branche informieren und an den Ausstellerständen mit den Firmen direkt ins Gespräch kommen. Neben den klassischen Beratungs- und Informationsangeboten stehen außerdem auf dem Salzgrafenplatz vor der Händel-Halle auch praktische Anschauungs- und Mitmachmöglichkeiten im Programm, darunter Fahrzeugbesichtigungen und Reaktionstests.

„Die Logistik-Messe ist für Arbeitssuchende und Interessierte ein gute Gelegenheit, sich umfassend über die Berufe der Logistikbranche zu informieren und direkt Kontakt zu den Unternehmen zu knüpfen“, sagt Toralf Weiße, Vorstandsvorsitzender im Netzwerk Logistik Leipzig-Halle. „Die praxisnahen Vorführungen veranschaulichen zudem die angebotenen Berufs- und Tätigkeitsfelder und ermöglichen einen Blick hinter die Kulissen der unterschiedlichsten Logistikbereiche.“