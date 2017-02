Tech-Startup revolutioniert österreichischen Onlinehandel

Kaum eine Branche wächst so schnell wie der Onlinehandel. Im letzten Jahr wurde eine Rekordsumme von neun Milliarden Euro erwirtschaftet. Mit dem Wachstum nimmt aber auch die Marktsegmentierung und Verdrängung durch Big Player wie Amazon, Zalando & Co zu. Dem möchte ein holländisches Startup entgegenwirken und entwickelte ein cloud-basiertes Versandtool für kleine und mittelgroße Onlinehändler. Nach den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Deutschland, möchte SendCloud nun auch den österreichischen Markt erobern.

Wirtschaftsmotor E-Commerce

Ein Drittel der Österreicher kaufen bereits online ein. Im Durchschnitt geben sie 2.000 Euro im Jahr aus. Neben Reisen, Tickets und Eintrittskarten gehören Bücher, Mode, Elektronik sowie Geschenkartikel zu den Bestsellern. Die zunehmende Beliebtheit des Onlineshoppings spiegelt sich auch in den Umsatzzahlen. 2016 wurde eine Rekordsumme von neun Milliarden Euro erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet das ein Wachstum von neun Prozent. Parallel dazu nimmt aber auch die Marktkonzentration und Verdrängung kleiner Onlineshops zu. Knappe 15 Prozent des Gesamtumsatzes gehen auf das Konto internationaler E-Commerce Riesen wie Amazon, Zalando oder H&M.

Zunehmende Herausforderungen für kleine Shops

Neben dem steigenden Wettbewerbsdruck kämpfen viele Onlinehändler auch mit den zunehmenden Ansprüchen der Onlineshopper. Bestellte Ware soll nicht nur schnell, sondern wenn möglich auch noch kostenlos geliefert werden. Immer wichtiger wird auch eine einfache Rücksendung. Eine Studie von Business 2 Community hat gezeigt, dass 92% der Kunden wieder in einem Onlineshop einkaufen, wenn das Zurücksenden der gekauften Ware unkompliziert ist. Eine weitere Herausforderung stellt der internationale Versand dar. Neben komplizierten Einfuhr- und Zollbestimmungen, machen hohe Versandkosten eine Auslandszustellung in vielen Fällen unrentabel. Diese Vielzahl an Challenges nahmen drei Jungunternehmer aus dem holländische Eindhoven zum Anlass, ein cloud-basiertes Versandtool zu entwickeln.

„Wir möchten kleinen und mittelgroßen Onlinehändlern beim Versandprozess helfen, damit sie sich auf ihre Produkte konzentrieren und erfolgreich wachsen können “ ergänzt Rob van den Heuvel, Mitbegründer und CEO von SendCloud.

Über SendCloud

SendCloud ist ein cloud-basiertes Versandtool für Onlinehändler. Alle gängigen Shopsysteme, Amazon und Ebay können per Plugin angebunden und Versandlabels automatisch erstellt werden. Weitere Features wie Paket-Tracking und ein integriertes Retourenportal helfen, den Versandprozess und das Einkaufserlebnis für Onlineshop-Betreiber und Endkunden zu optimieren.

2012 von drei niederländischen Jungunternehmern gegründet, zählt SendCloud mittlerweile zu den Top 30 der am schnellsten wachsenden Tech-Startups in Europa. Zwei Millionen Euro wurden in der letzten Finanzierungsrunde eingesammelt; wichtiges Kapital, das in die internationale Expansion investiert wird. Nach den Niederlanden, Belgien, Frankreich und Deutschland, ist die B2B-Versandlösung ab sofort auch in Österreich verfügbar. www.sendcloud.at