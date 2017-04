TFG Transfracht bindet Hafen Koper an

TFG Transfracht integriert den Hafen Koper in Slowenien in ihr Netzwerk. Ab sofort können Container 3 x pro Woche aus dem Süddeutschen sowie dem Salzburger Raum von und nach Koper transportiert werden. Mit dem Adria-Hafen bindet der Spezialist im Seehafenhinterlandverkehr den vierten Hafen zu den deutschen Seehäfen Hamburg, Bremen und Wilhelmshaven an.

„Durch die Anbindung des Hafens Koper bedienen wir die steigende Nachfrage unserer Kunden nach Transporten von und zu den Adria-Häfen. Wir freuen uns damit unser Leistungsangebot in Richtung der Südhäfen zu erweitern“, erklärt Berit Börke, Geschäftsführerin TFG Transfracht.

Quelle + Bildquelle: TFG Transfracht

Quelle: mylogistics.net