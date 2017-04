TFG Transfracht startet Verbindung von Österreich nach Koper

Die TFG Transfracht Internationale Gesellschaft für kombinierten Güterverkehr mbH integriert den Hafen Koper in ihr Netzwerk. Ab sofort können Container dreimal pro Woche aus Süddeutschland sowie dem Salzburger Raum von und nach Slowenien transportiert werden. Mit Koper bediene man jetzt insgesamt vier Seehäfen neben Hamburg, Bremen und Wilhelmshaven an, schreibt das Unternehmen in einer Presseinformation.

„Durch die Anbindung von Koper bedienen wir die steigende Nachfrage unserer Kunden nach Transporten von und zu den Seehäfen in der nördlichen Adria. Wir freuen uns damit unser Leistungsangebot in Richtung der Südhäfen zu erweitern“, erklärt Berit Börke, Geschäftsführerin TFG Transfracht.

TFG Transfracht ist Marktführer im containerisierten Seehafenhinterlandverkehr der deutschen Seehäfen. Mit dem flächendeckenden AlbatrosExpress-Netzwerk verbindet das Unternehmen täglich die Häfen Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven mit über 15.000 Orten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. TFG Transfracht ist ein Unternehmen der Deutschen Bahn AG mit einem Transportvolumen von 910.000 TEU im Jahr 2016.

Quelle: oevz.com