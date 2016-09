The Body Shop lanciert Alipay in drei großen Londoner Filialen, unterstützt von Wirecards Technologie

Chinas größte Mobile Payment App Alipay expandiert in Großbritannien. The Body Shop, eines der bekanntesten und größten britischen Kosmetik- und Hautpflegeunternehmen, wird in Kürze dank der Scan Alipay App von Wirecard den Service in drei großen Londoner Läden einsetzen: in Covent Garden, Oxford Street und Regent Street. Die Einführung erfolgt am 1. Oktober zeitgleich mit dem Start der chinesischen Golden Week. An diesem Datum, einem Nationalfeiertag, beginnt eine siebentägige Ferienwoche, in der Millionen chinesischer Bürger in den Urlaub fahren und zum Shopping nach Europa strömen. In London werden zu dieser Zeit tausende von chinesischen Touristen erwartet.

Der chinesische Tourismusmarkt legt in Europa immer weiter zu und bietet enorme Umsatzmöglichkeiten für den Einzelhandel. Laut VisitBritain haben im Jahr 2015 über 250.000 chinesische Touristen Großbritannien besucht – ein Wachstum von 45 Prozent im Vergleich zum Vorjahr – die insgesamt 586,22 Millionen Pfund ausgegeben haben. Alipay bietet diesen chinesischen Touristen in Zukunft eine einfache und sichere Zahlungsmethode, da sie ihre gewohnte Alipay App in britischen Geschäften verwenden können.

Simon Coble, UK General Manager bei The Body Shop, sagt: „Chinas Schönheits- und Kosmetikmarkt ist der zweitgrößte der Welt. The Body Shop ist bereits sehr bekannt unter chinesischen Shoppern und zählt zu den größten Profiteuren unter britischen Einzelhandelsgeschäften. Mit über 100.000 Kunden in Großbritannien wollen wir ihnen ein einmaliges Shopping-Erlebnis bieten, inklusive einfachem und sicherem Bezahlverfahren. Wir haben bereits chinesischsprachige Beauty-Beraterinnen und Produktübersetzungen. Somit glauben wir, dass wir durch das Angebot ihrer heimischen Zahlungsmethode eine noch bessere Customer Journey gewährleisten – die Golden Week ist dafür der perfekte Launch-Zeitpunkt.“

Jörn Leogrande, Executive Vice President Mobile Services bei Wirecard: „Wir freuen uns, mit The Body Shop als eine der größten Einzelhandelsketten zusammenzuarbeiten, um über unsere neue Scan Alipay App Alipay-Zahlungen für ihre Kunden zu ermöglichen. Damit bietet sich Einzelhändlern eine großartige Chance, Alipay anzubieten und anschließend zu entscheiden, ob Chinas führende Bezahlmethode in ihr zentrales Kassensystem integriert werden soll.“

Die App bietet Einzelhändlern die Möglichkeit, von den Vorteilen der Alipay-Zahlungsakzeptanz zu profitieren: Ein Kunde, der eine bargeldlose Zahlung mit seiner Alipay-App tätigen möchte, zeigt dem Einzelhändler einfach den Streifencode auf seinem Smartphone-Bildschirm. Der Einzelhändler braucht daraufhin nur auf einem Mobilgerät den zahlbaren Betrag in die Scan Alipay App einzugeben und dann den QR-Code auf dem Smartphone des Kunden zu scannen. Wirecard übernimmt die Zahlungsakzeptanz sowie die Abwicklung der Transaktionen.

Über Wirecard:

Die Wirecard AG ist ein globaler Technologiekonzern, der Unternehmen dabei unterstützt, Zahlungen aus allen Vertriebskanälen anzunehmen. Als ein führender unabhängiger Anbieter bietet die Wirecard Gruppe Outsourcing- und White-Label-Lösungen für den elektronischen Zahlungsverkehr. Über eine globale Plattform stehen internationale Zahlungsakzeptanzen und -verfahren mit ergänzenden Lösungen zur Betrugsprävention zur Auswahl. Für die Herausgabe eigener Zahlungsinstrumente in Form von Karten oder mobilen Zahlungslösungen stellt die Wirecard Gruppe Unternehmen die komplette Infrastruktur inklusive der notwendigen Lizenzen für Karten- und Kontoprodukte bereit. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (TecDAX, ISIN DE0007472060, WDI). Weitere Informationen finden Sie im Internet auf www.wirecard.de oder folgen Sie uns auf Twitter @wirecard.

Über Alipay:

Das 2004 gegründete Alipay ist der weltweit größte Drittanbieter für Bezahlungen und hat aktuell über 450 Millionen aktive Nutzer und über 200 Partnerinstitute aus dem Finanzbereich. Während des Shopping Festivals am 11.11. 2015, Chinas Äquivalent des Cyber Mondays, wickelte Alipay auf den Marktplätzen von Alibaba Zahlungen im Gesamtwert von 91.3 Milliarden RMB ab. Ergänzend zu Onlinezahlungen, Geldüberweisungen und Bezahlung von Rechnungen erweitert Alipay das Angebot um Offlinezahlungen sowohl innerhalb als auch außerhalb Chinas. Über 600.000 Geschäfte und 1 Million Taxis in China akzeptieren aktuell Alipay als Zahlmethode. Stand Dezember 2015 wird Alipay in über 50.000 Geschäften außerhalb Chinas akzeptiert, Steuererstattungen via Alipay sind in 24 Ländern möglich, darunter Deutschland, Frankreich und Süd Korea. Mehr als die Hälfte der von Alipay abgewickelten Transkationen wird von einem Mobilgerät aus getätigt. Alipay entwickelte sich von einem digitalen Portemonnaie zu einer Lifestyle-Lösung. Nutzer können ein Taxi rufen, ein Hotel buchen, Kinokarten kaufen und ihr Vermögen verwalten – direkt aus der App heraus.

Über The Body Shop:

Gegründet 1976 in Brighton, England, von Anita Roddick, The Body Shop ist eine globale Beauty-Marke. The Body Shop überzeugt, indem sie qualitativ hochwertige, natürlich inspiriert Hautpflege, Haarpflege und Make-up produziert sowie ethisch und nachhaltig einen positiven Unterschied macht. The Body Shop war die erste Kosmetikkette mit der Philosophie, die Kraft des Guten für sich zu nutzen. Nach der Übernahme von L’Oréal im Jahr 2006, wird diese Vision umso mehr verfolgt. The Body Shop erstreckt sich über 3.000 Einzelhandelsstandorte in 66 Ländern.

Im Februar 2016 startete The Body Shop das Enrich Not Exploit[TM] Engagement, ein neue globale CSR-Strategie, die alle Aspekte des Unternehmens untermauert und unterstützt, The Body Shop weltweit zu dem ethischsten und nachhaltigsten globalen Geschäft zu machen. Weitere Informationen über das Engagement sind hier verfügbar – http://www.thebodyshop.com/commitment/

Quelle: APA/OTS Wirtschaft