Thüringen soll digitaler werden – 1. Wirtschaftsforum am Erfurter Kreuz zieht rund 240 Besucher an

Zum 1. Wirtschaftsforum am Erfurter Kreuz kamen etwa 240 Fachbesucher bei SolarWorld in Arnstadt zusammen. Im Mittelpunkt standen Fragen rund um die Digitalisierung der Thüringer Wirtschaft. Unternehmer sowie Vertreter aus Politik und Wissenschaft waren sich darüber einig: Thüringen soll digitaler werden. Die Veranstaltung wurde vom Logistik Netzwerk Thüringen, automotive thüringen und der Initiative Erfurter Kreuz gemeinschaftlich organisiert.

Die Teilnehmer des Forums mit dem Titel „Industrie 4.0, Logistik 4.0, Illusion 4.0? Anwender und Kritiker im Dialog“ zeigen sich in der überwiegenden Mehrzahl den neuen Technologien gegenüber aufgeschlossen. Mit einer Internetverbindung allein sei es jedoch nicht getan, vielmehr müsse ein Umdenken auch bei der Organisation der Prozesse und der Arbeit selbst stattfinden.

Digitale Prozesse bedeuten durch deutlich höhere Geschwindigkeit und Flexibilität ein großes Potential für die Thüringer Wirtschaft. „Die Wünsche unserer Kunden sind der wichtigste Treiber dafür, dass wir Prozessketten immer stärker vernetzen. Die Entwicklung geht hin zu Waren-Lieferung innerhalb von Stunden statt Tagen und dazu noch nach sehr individuellen Anforderungen“, erläutert Daniel Behlert, Standortleiter in Erfurt bei der Zalando Logistics SE & Co. KG, im Rahmen einer angeregten Podiumsdiskussion. Hier bekamen alle Teilnehmer einen guten Einstieg für die in zwei Sessions angebotenen Workshops.

Insgesamt stießen die Live-Show sowie die Diskussionen und Vorträge zu Themen wie der Vernetzung zwischen Old und New Economy, die Veränderung von Businessmodellen durch die Entwicklung produktgeleiteter Services bis hin zu fahrerlosen Transportsystemen auf reges Interesse der Teilnehmer. Großen Anklang fand zudem der Vortrag des Unternehmers und Autors Prof. Dr. Lars Vollmer, der auf anschauliche Weise etwa am Beispiel Nokia darlegte, wie schnell neue Technologien alte verdrängen.

Bereits am Vormittag nutzten ca. 60 Besucher die Gelegenheit, um sich im Rahmen von speziell zu dieser Veranstaltung organisierten Betriebsführungen in sechs Unternehmen am Industriestandort Erfurter Kreuz über moderne Fertigungs- und Logistikprozesse zu informieren.

Organisatoren und Besucher zeigten sich entsprechend sehr zufrieden mit der Veranstaltung und nutzen am Abend ein attraktives come-together zur Sammlung der ersten Ideen für die nächste Veranstaltung der drei Netzwerke.