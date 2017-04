TKL Supply Chain startet Linienverkehr nach Tschechien / Slowakei

Die TKL Supply Chain GmbH mit Sitz in Wien hat einen wöchentlichen Linienverkehr für temperaturgeführte Lebensmittel in Teil- oder Komplettladungen von Österreich nach Tschechien und in die Slowakei eingerichtet. Dabei holen die Lkw der Transcare Transport GmbH Waren an allen Orten in Österreich ab und trägt die MD Logistika a.s. die Verantwortung für die Verteilung in Tschechien und in der Slowakei. Auch die Anlieferung der Sendungen in den Warenverteilzentren der TKL Lebensmittel Logistik GmbH in Wien und Salzburg ist möglich.

Die TKL Supply Chain GmbH beschäftigt im Bereich der temperaturgeführten Logistik österreichweit rund 430 Mitarbeitende, verteilt auf 3 Lagerstandorte und 15 Umladestationen. Ihre operativen Gesellschaften lagern und distribuieren jährlich 124.000 Tonnen Tiefkühl-, Frische- und Trockenware für Handel und Gastronomie. Dafür steht neben den drei Warenverteilzentren (Wien, Laxenburg, Salzburg) und 15 regionalen Umladestationen ein Fuhrpark von rund 185 mehrtemperaturfähigen Auslieferfahrzeugen in der Feinverteilung und 50 Sattelzügen (Frächter) in der Grobverteilung bereit.

www.mdlogistika.cz; www.tkl.at

Quelle: oevz.com