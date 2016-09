trans-o-flex erweitert Geschäftsführung

In der Logistikgruppe trans-o-flex hat Axel Stetenfeld mit Wirkung zum 1. September die Position des Chief Financial Officers (CFO) übernommen. Außerdem wurde in der Geschäftsführung die Position des Chief Restructuring Officers (CRO) neu geschaffen und mit Dr. Sven Rutkowsky besetzt. Stetenfeld folgt auf Michael Stadlmann, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen wird, um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu widmen.

„Ich freue mich, dass wir mit Axel Stetenfeld und Sven Rutkowsky erneut zwei absolute Profis im Team begrüßen können, und dass durch den fließenden Übergang im Finanzbereich ausreichend Zeit zur Verfügung steht, die Geschäfte gut und geordnet zu übergeben“, sagt Frank Iden. „Bei Michael Stadlmann möchte ich mich im Namen der gesamten Geschäftsführung für die sehr gute Arbeit bedanken und ihm auch weiterhin viel Erfolg wünschen.“ Stadlmann hatte die Funktion als Geschäftsführer Finanzen im Januar 2014 übernommen und die Entwicklung der trans-o-flex-Gruppe in den letzten Jahren maßgeblich mitgestaltet. Neben der Reorganisation und Effizienzsteigerung des Finanzbereiches hat er den Verkauf der trans-o-flex-Gruppe an die Amberger Familien GbR und die Schoeller Holding erfolgreich begleitet, sowie die Anpassung des Finanzberichtswesens an die Anforderungen der neuen Gesellschafter verantwortet.

Axel Stetenfeld (48) bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus dem Paket- und Expressmarkt mit. Nach seinem Studium in Koblenz hatte der Diplom-Betriebswirt seine Karriere 1993 bei der Denkhaus AG als Controller gestartet. Seit der Übernahme von Denkhaus durch die französische GeoPost bekleidete er dort mehrere Geschäftsführungspositionen im Finanz- und Strategiebereich, so war er sechs Jahre lang CFO der DPD GeoPost Deutschland GmbH. Zuletzt war Stetenfeld Partner der Unternehmensberatung Bodhi Advisory Partners und CFO Germany für CEVA Logistics.

Der promovierte Verkehrswissenschaftler Sven Rutkowsky ist seit 2010 Partner bei A.T. Kearney und lässt für die neue Funktion bei trans-o-flex seine Aufgabe in der Unternehmensberatung weitestgehend ruhen. Zuvor gehörte er unter anderem acht Jahre dem Vorstand der Rhenus Logistik an und arbeitete zehn Jahre für die Boston Consulting Group. Bei trans-o-flex wird der 48-jährige die Restrukturierung und strategische Projekte der Gruppe vorantreiben sowie den Logistikbereich direkt führen.

Die trans-o-flex-Geschäftsführung besteht somit aus Frank Iden (Vorsitzender), Wolfgang Weber (Operations), Axel Stetenfeld (Finanzen) und Dr. Sven Rutkowsky (Restrukturierung, Logistik).

Quelle: trans-o-flex-Gruppe

Quelle: mylogistics.net