transport logistic: AXIT präsentiert Wege und Werkzeuge für die digitale Supply Chain

Wer den Schritt in die digitale Welt der Logistik gehen will, findet auf der transport logistic den Schlüssel dazu. Auf der weltgrößten Messe der Transport- und Logistikbranche, die vom 9. bis 12. Mai in München stattfindet, präsentiert der zum Siemens-Konzern gehörende IT-Dienstleister AXIT innovative Lösungen und Erfolgsbeispiele für die Digitalisierung kompletter Lieferketten.

„Ob sich Unternehmen noch in der Entscheidungsfindung für die Umsetzung einer individuellen Digitalisierungsstrategie befinden oder Unterstützung für ein konkretes IT-Projekt benötigen: Unser Expertenteam steht in München bereit, um sich mit den Messebesuchern zu den aktuellen Trends, Chancen und Hürden der Digitalisierung auszutauschen“, sagt Holger Schmitt, CEO, AXIT GmbH.

Als Betreiber der von mehr als 200.000 Usern genutzten Logistik IT-Plattform AX4 gehört AXIT heute zu den führenden Anbietern von Cloud-basierten Managementlösungen zur Digitalisierung von Daten- und Informationsprozessen in der Lieferkette. Marktführende Unternehmen aus Handel und Industrie, die mithilfe der AX4-Lösung ihre Lieferprozesse automatisieren, zählt der Digitalisierungs-Spezialist heute zu seinen Kunden.

Besucher des AXIT-Messestandes auf der transport logistic (Halle B2, Stand 421/522) erwarten folgende Präsentationen und Produkt-Highlights:

AX4 mobile: Mobile Funktion zur Integration und zum Management von Partnern in der Lieferkette – unabhängig von Zeit, Ort oder Systemvoraussetzungen.

Analytics: Eine neue Lösung zur Auswertung und Bereitstellung sendungsbegleitender Informationen auf Knopfdruck; Nutzern stehen alle relevanten Daten zum Transportprozess validiert, strukturiert und vollständig bereit.

AXIT meets Siemens: Innovative IT-Lösungen zur optimalen Zulaufsteuerung von Transporten an stark frequentierten Umschlags- und Empfangsstationen wie HUBs, Industriestandorten oder Logistikzentren.

Best Practices: Praxisbeispiele für die erfolgreiche Digitalisierung von Beschaffungs-

und Distributionsprozessen.

„Wir wollen interessierten Unternehmen auf der transport logistic die Tür in die digitale Welt öffnen“, sagt Schmitt.

Das komplette Messeprogramm von AXIT kann unter www.axit.de/transport-logistic-2017 abgerufen werden.

Quelle: AXIT

Quelle: mylogistics.net