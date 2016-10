Trimodal-Logistik im weltweit führenden Binnenhafen

Der Aircargo Club Deutschland (ACD) besuchte mit einer Delegation die führende Logistikdrehscheibe in Zentraleuropa, den Duisport. Den Mitgliedern der Branchenplattform wurden detaillierte Einblicke in den weltgrößten Container-Umschlagplatz im Binnenland gewährt. Im Rahmen der Exkursion gab es auch spannende Anregungen für die Luftfrachtlogistik.

„In einer globalisierten Welt brauchen wir bei der Logistik neben der Verknüpfung des Transports per Schiff, Bahn oder Lkw auch dringend die sinnvolle Einbindung der Luftfracht.“ Dies sagte Erich Staake, Vorstandsvorsitzender der Duisburger Hafen AG (Duisport), am Rande des Besuchs der ACD-Mitglieder. Bei den Besuchern des Duisburger Hafens handelte es sich um leitende Unternehmensvertreter aus der Luftfrachtbranche.

Erst durch die intelligente Vernetzung aller Verkehrsträger sei Logistik in der Lage, sich auch zukünftig den wachsenden Herausforderungen der Internationalisierung zu stellen. So werde in China und zunehmend auch im transeurasischen Bereich derzeit „die Welt neu vermessen“, so Staake. Daher sei es wichtig, dass die in der Logistik engagierten Unternehmen und Verbände ihre Kräfte stärker bündelten. Von der Autoindustrie könne man durchaus lernen, wie diese ihre Interessen konzertiert und erfolgreich wahrnehme.

Auch ACD-Präsident Winfried Hartmann, Vertriebsleiter bei Fraport, bekräftigte die Forderung, dass die Logistikbranche geschlossen ihre Interessen nach außen vertreten müsse. Für seine Branche beklagte Hartmann: „Es ist schlimm, dass die Luftfracht mit immer neuen Regeln und Beschränkungen überzogen wird.“ Luftfracht aus Deutschland werde daher zunehmend über ausländische Flughäfen abgewickelt wie beispielsweise Luxemburg oder Amsterdam. Staake forderte, dass die Logistik und ihre Wertschöpfung als Basis für eine prosperierende Industrie gesellschaftlich stärker in einem Gesamtkontext gesehen und flankiert werden müsse. „Weitere Einschränkungen und Auflagen gefährden unser Wachstum und unseren Wohlstand.“