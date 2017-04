Trolli-Fruchtgummis landen per Raben Group im Osternest

Die Raben Group versüßt die Osterzeit und bringt Fruchtgummis wie die „Hasenparty“ des Fürther Herstellers Trolli rechtzeitig zum Fest in die Supermärkte. Über nationale und internationale Verkehre beliefert das Unternehmen den Handel in ganz Europa mit Produkten wie den „Apfelringen“, „Sauren Glühwürmchen“ und „Trolli Burgern“.

Neben dem Transport und der Lagerung ist der Logistikdienstleister auch für verschiedene Mehrwertdienstleistungen wie Bau und Befüllung von Displays oder Sortimentskartons verantwortlich. Die dafür notwendige IFS-Logistics-Zertifizierung hat die Raben Trans European Germany in Nürnberg im 1. Quartal 2017 erneut erhalten.

„Seit rund drei Jahrzehnten setzen wir bei Trolli auf die Qualität der logistischen Services des Raben-Standortes in Nürnberg, der unsere Produkte stets pünktlich an die Handelspartner liefert. Dies gilt nicht nur im Tagesgeschäft, sondern auch zu Hochzeiten wie Ostern und Weihnachten“, sagt Ute Eismann, Leitung Warehouse Logistik der Trolli GmbH.

Mit mehr als 85-jähriger Erfahrung ist die Raben Group eines der führenden Logistikunternehmen in den Märkten Mittel- und Osteuropas. Sie bietet umfassende logistische Lösungen im Straßen, See- und Luftfrachttransport sowie globale Supply-Chain-Management-Konzepte. Im Jahr 2015 betrug der Umsatz der Gruppe über 1 Mrd. Euro. Die Raben Group bewirtschaftet mehr als 1 Mio. m² Lagerfläche in vielen europäischen Ländern. Ihre Flotte umfasst 7.000 Fahrzeuge, der Personalstand liegt bei 9.500 Mitarbeitenden.

