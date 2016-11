Trump gewinnt US-Wahl – Anleger tief verunsichert

Hillary Clinton ist geschlagen. Donald Trump wird der nächste US-Präsident. An den Finanzmärkten sorgt der unerwartete Wahlausgang für Turbulenzen.

Dem Außenseiter Donald Trump gelingt die Sensation: Der umstrittene Republikaner hat überraschend und entgegen der allermeisten Umfragen die Präsidentschaftswahl in den USA gewonnen, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Clinton räumte in einem Telefongespräch mit Trump ihre Niederlage ein.

Der Milliardär wird am 20. Januar als der 45. Präsident in das Weiße Haus einziehen. Er kann beim Regieren auf die Mehrheit seiner Republikaner im US-Kongress setzen und mögliche entscheidende Vorhaben umsetzen. Die Konservativen verteidigten ihre Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus.

Trump hatte mit populistischen Parolen Wahlkampf gemacht. Er wetterte immer wieder gegen Einwanderung, internationale Handelsabkommen und Globalisierung und machte diese für den Verlust von Arbeitsplätzen in den USA verantwortlich. Seine Stimmungsmache verfing offensichtlich stärker, als es Meinungsforscher vorausgesehen hatten. Die Märkte reagierten auf Trumps Wahlsieg mit heftigen Kurseinbrüchen.

Börsen im Minus

Der Sieg des umstrittenen Republikaners erwischte Anleger weltweit auf dem falschen Fuß. Der Dax verlor zum Handelsauftakt am Mittwoch rund 3 Prozent und notierte bei rund 10.180 Punkte. Der EuroStoxx 50 verzeichnete ein prozentuales Minus in etwa derselben Höhe.

Die Finanzmärkte seien letztlich zu unbesorgt gewesen und hätten die Risiken unterschätzt, hieß es von allen Seiten am Markt. Händler und Marktbeobachter fühlen sich allesamt an den Brexit im im Juni dieses Jahres erinnert, als sich die Briten überraschend für einen Ausstieg aus der EU entschieden. “Die Unsicherheit wird nun weiter anhalten bis klar wird, wohin die Reise wirtschaftlich und politisch geht”, kommentierte Händler Ludwig Donnert von Orca Capital. Zuletzt hatten die Anleger sich noch verhalten optimistisch gezeigt, dass die Demokratin Hillary Clinton das Rennen machen wird.

Der sich abzeichnende Sieg von Trump schüttelt die Finanzmärkte weltweit momentan durcheinander. Der mexikanische Peso stürzte auf ein Rekordtief ab und der US-Dollar ging zum Euro auf Talfahrt, was die Gemeinschaftswährung auf den höchsten Stand seit Anfang September nach oben trieb. Der Goldpreis schnellte zugleich hoch und auch die Nachfrage nach sogenannten Fluchtwährungen wie dem japanischen Yen und dem Schweizer Franken stieg sprunghaft.

Auswirkungen nicht abschätzbar

Ein Wahlsieg von Donald Trump dürfte nach Einschätzung der Commerzbank für die Märkte langfristig ein größeres Problem sein als das Brexit-Votum der Briten. Natürlich könnten sich die Aktienmärkte nach dem unvermeidlichen Ausverkauf wieder rasch erholen, schrieb der Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer in einer Studie. Allerdings gehe die immer noch größte Volkswirtschaft der Welt unter einem Präsidenten Trump in der Handelspolitik auf Konfrontationskurs. Hinzu komme die monatelange Unsicherheit darüber, was genau Trump tun werde.

Die Unsicherheit aufgrund des Trump-Sieges hat die Anleger am Mittwochmorgen in deutsche Bundesanleihen getrieben. Kurz nach Eröffnung des Handels stieg der richtungweisende Euro-Bund-Future deutlich auf 162,66 Punkte. Den Vortag hatte er unterhalb der Marke von 162 Punkten beendet. Die Renditen für Bundesanleihen gaben spürbar nach. Deutsche Staatsanleihen gelten als eine der sichersten Anlageklassen der Welt.

OnVista/dpa-AFX