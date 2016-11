Tschechische C.S.Cargo ist top bei „Corporate Diversity“

Die C.S.Cargo-Einstellungsaktion „Ich bin eine Frau und ich fahre für C.S.Cargo“ gewann den Bronze-Preis bei „TOP Responsible Company 2016″ für den Beitrag zur Vielfalt im Unternehmen. Der Wettbewerb, der bereits das 13. Jahr stattfindet, wurde wieder durch die unabhängige Berufs-Plattform Business for Society veranstaltet.

TOP Responsible Company unterstreicht und anerkennt strategische Aktivitäten im Bereich nachhaltiger und sozial verantwortlicher Unternehmen. C.S.Cargo und die Einstellungsaktion dieses Jahres, die neben Männern auch explizit Fahrerinnen suchte, gewann den dritten Platz in der Kategorie Diversity 2016, gesponsert von GSK, für ihren Beitrag zur Förderung der Vielfalt im Unternehmen. Der Diversity-Preis würdigt Unternehmen, die strategisch Alter, Geschlecht und anderen Formen der Vielfalt in ihren Arbeitsgruppen fördert und zu einer positiven Wahrnehmung der Vielfalt in der Unternehmenssektor beitragen.

„Der Beruf eines Lkw-Fahrers ist kein männliches Privileg. Wie in anderen Branchen auch, erleichtert die moderne Technologie eine stärkere Beteiligung von Frauen. Vor diesem Hintergrund haben wir beschlossen, unsere jährliche Einstellungsaktion auf Frauen zu konzentrieren. Unsere Erfahrung mit den Fahrerinnen die seit langer Zeit bei uns arbeiten zeigt, dass Frauen mit ihrer Herangehensweise helfen Situationen zu lösen und neue Erfahrungen für das Unternehmen bringen. Wir zahlen Frauen das gleiche wie wir ihren männlichen Kollegen und Frauen werden in jeder Hinsicht gleich behandelt. Wir sind stolz dritte in diesem hart umkämpften Wettbewerb zu sein“, so Aleš Willert, Geschäftsführer und Vorsitzender des Board of Directors bei C.S.Cargo.

Die C.S.Cargo-Gruppe ist ein führender mitteleuropäischer Dienstleister im Straßen-, Luft-, See- und Schienenverkehr und bietet eine umfassende Palette von Logistikdienstleistungen. Die Gruppe betreibt Tochtergesellschaften in vier zentraleuropäischen Ländern (Tschechien, Slowakei, Polen und Deutschland) und in Russland.

www.cscargo.cz

Quelle: oevz.com