Übernahme von 100% des Förderspezialisten UWEK GmbH durch die m27 Gruppe

Förderbegleitung von thermischen (Gebäude-) Sanierung über effiziente Energienutzung bis zur Anlagenoptimierung. Linz wird Kompetenzzentrum für Umweltförderung, denn die m27 übernimmt mit April den Förderspezialist für Industrie, Gewerbe und Handel UWEK.



Die m27 Consulting GmbH als Holding für die m27 Gruppe übernimmt 100% der Anteile an der UWEK GmbH in Pasching, Oberösterreich. Der Linzer Förderspezialist für Industrie, Gewerbe und Handel wird ab April neues Mitglied in der m27 Gruppe. Die Übernahme basiert auf einem „all Share“-Deal und gilt mit sofortiger Wirkung. Geschäftsführer der m27 UWEK GmbH wird m27 Senior Partner KR Ing. Christian Kletzer, der seine langjährige Beratererfahrung einbringt. Der neue Firmennamen lautet m27 UWEK GmbH.

„UWEK steht für Umwelt, Wirtschaft, Energie und Konzepte. Als Spezialist für Förderrichtlinien und Fördertöpfe weiß das Team über mögliche Stolpersteine und Fallen in der Förderbegleitung bestens Bescheid. So holen sie professionell das Optimum für ihre Kunden heraus.“, sagt Geschäftsführer Kletzer. Die UWEK-Kundenliste liest sich wie das who-is-who aus Industrie und Handel und reicht von Projekten zur thermischen (Gebäude-) Sanierung über effiziente Energienutzung bis zur Anlagenoptimierung.

Am Südwestrand von Linz in 4060 Pasching, Schärdingerstraße 1 werden ab April fünf Mitarbeiter nicht nur das Thema Umweltförderung im Inland abdecken, sondern in Zukunft das gesamte m27 Leistungsspektrum für Kunden in Oberösterreich und Salzburg anbieten. Zusätzlich wird die m27 UWEK GmbH das Kompetenzzentrum für alle österreichischen Kunden im Bereich der betrieblichen Umweltförderung. „Ich freue mich, meine Kraft für die Integration der m27 UWEK GmbH in die m27 Familie einbringen zu können“.

Die Kernkompetenz der m27 als Wachstumsbegleiter für Unternehmen besteht darin, Kunden den bestmöglichen Strukturierungsvorschlag und optimierten Finanzierungsplan für ein Projekt zu erarbeiten und unter Berücksichtigung der strategischen Weichenstellungen das Best-Mögliche Konzept zu realisieren. Über 2000+ erfolgreich durchgeführte Projekte konnte die m27 Gruppe als internationales Beratungsunternehmen für die Bereiche Corporate Finance und Corporate Management, bereits umsetzen.